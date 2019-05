French Open: Julia Görges und Qualifikantin Antonia Lottner ausgeschieden

Julia Görges ist bei den French Open nach einem kuriosen Match bereits in der ersten Runde gescheitert. Die Nummer 18 der Weltrangliste unterlag der 70 Positionen tiefer eingestuften Kaia Kanepi (Estland) mit 5:7, 1:6. Zuvor hatte Qualifikantin Antonia Lottner nach großem Kampf mit 4:6, 4:6 gegen Johanna Konta (Großbritannien) verloren.

Görges hatte ihr siebtes Match gegen Kanepi zunächst souverän im Griff und führte bereits mit 4:1. Dann allerdings verlor sie den Faden und musste zum Satzverlust ihren Aufschlag abgeben. Knackpunkt im zweiten Durchgang war das dritte Spiel, das mehr als eine Viertelstunde dauerte und elfmal über Einstand ging, ehe Görges ihr Service verlor.

Görges hatte vor den French Open mit gesundheitlichen Problem zu kämpfen gehabt. Beim Heimturnier in Stuttgart musste sie verletzt aufgeben, sie litt an einer Entzündung der Halswirbelsäule. In Rom gab sie in ihrem Zweitrundenmatch wegen einer Oberschenkelverletzung auf, danach sagte sie ihre Teilnahme in Nürnberg ab.

Qualifikantin Lottner hält gegen Johanna Konta lange mit

Lottner, nur die Nummer 147 der Weltrangliste, hielt in ihrem dritten Match bei einem Grand Slam gegen Konta lange mit. Im zweiten Satz hatte sie beim Stand von 4:4 sogar zwei Breakbälle, konnte diese aber nicht nutzen.

Konta, zweimalige Halbfinalistin bei einem Grand Slam und 26. im WTA-Ranking, nahm der Deutschen danach zum Matchgewinn den Aufschlag ab.