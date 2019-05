ATP-Turnier in München: Zverev nach Auftaktsieg im Viertelfinale

Titelverteidiger Alexander Zverev (Hamburg) hat beim ATP-Turnier in München das Viertelfinale erreicht. In seinem Auftaktmach bezwang der 22 Jahre alte Weltraglistendritte den Argentinier Juan Ignacio Londero ein wenig mühevoll mit 7:5, 6:1 und trifft nun am Freitag auf Cristian Garin aus Chile.

Zverev strebt bei den mit 586.140 dotierten BMW Open seinen dritten Titelgewinn nacheinander an.

Auf dem vollbesetzten Centre Court auf der Anlage des MTTC Iphitos vergab Zverev vor den Augen seines genesenen Vaters sowie Boris Beckers eine 4:1-Führung im ersten Satz, holte sich den ersten Durchgang aber dennoch nach 39 Minuten. Im zweiten Durchgang war er dann souverän und nutze nach 1:04 Stunden seinen ersten Matchball.

Von den sieben Deutschen im Hauptfeld sind neben Zverev noch Rekordsieger Philipp Kohlschreiber (Augsburg) und Rudi Molleker (Berlin) im Wettbewerb. Beide bestreiten nach ihren Auftaktsiegen am Donnerstag zunächst ihre Achtelfinal-Matches.