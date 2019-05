Zverev scheitert nach hartem Kampf an Tsitsipas

Alexander Zverev ist bei seiner Mission Titelverteidigung beim Masters-Turnier in Madrid im Viertelfinale gescheitert. Der 22 Jahre alte Hamburger unterlag dem anderthalb Jahre jüngeren Griechen Stefanos Tsitsipas trotz seiner besten Vorstellung seit Wochen 5:7, 6:3, 2:6 und wird damit seinen vierten Platz in der Weltrangliste an den Österreicher Dominik Thiem verlieren.



Thiem, der 2018 im Finale Zverev unterlegen war, hatte zuvor in einem spektakulären Match Grand-Slam-Rekordsieger Roger Federer (Schweiz) 3:6, 7:6 (13:11), 6:4 bezwungen und damit dem 37-Jährigen die erste Niederlage bei seinem Sandplatz-Comeback nach drei Jahren Abstinenz vom roten Belag beigebracht.

Thiem trifft im Halbfinale auf den Weltranglistenersten Novak Djokovic (Serbien), dessen Gegner Marin Cilic (Kroatien) am Freitag erkrankt nicht antrat. Tsitsipas, der in der neuen Weltrangliste mindestens auf Platz acht geführt wird, bekommt es am Samstag mit Sandplatzkönig Rafael Nadal (Spanien) oder Stan Wawrinka (Schweiz) zu tun.

Zverev, der im dritten Duell mit Tsitsipas die zweite Niederlage kassierte, muss weiter auf sein erstes Halbfinale in der Sandplatzsaison warten. Beim Masters in Rom in der kommenden Woche, der Generalprobe für die French Open (26. Mai bis 9. Juni), hat er als Vorjahresfinalist erneut viele Weltranglistenpunkte zu verteidigen.

Am Freitag spielte Zverev vor allem im zweiten Satz zeitweise herausragend und sein bestes Sandplatztennis in dieser Saison, in wichtigen Phasen schwächelte er aber. Im ersten Satz kassierte er beim Stand von 5:6 das entscheidende Break zu null. Im dritten Durchgang ließ sich Zverev nach 40:15 den Aufschlag zum 1:3 abnehmen und hatte danach nichts mehr zuzusetzen.