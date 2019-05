WTA heute live: Das Turnier in Nürnberg im TV und Livestream

Nachdem der gestrige Tag ins Wasser gefallen ist, wird heute beim WTA-Turnier in Nürnberg gleich auf vier Courts gespielt. Hier bei SPOX erfahrt ihr, wo und wann ihr die Partien live im TV und Livestream verfolgen könnt.

Das heutige Programm beim WTA-Turnier in Nürnberg

Viel Regen und wenig Tennis war die Devise am ersten Tag des WTA-Turniers in Nürnberg. Daher werden nahezu alle Matches von gestern am heutigen Dienstag stattfinden. Zusammen mit den eigentlich für heute angesetzten Partien, herrscht dadurch auf allen vier Courts reger Betrieb.

Der aktuelle Zeitplan in der Übersicht:

Die WTA in Nürnberg im TV

Im Fernsehen werden heute keine Spiele aus Nürnberg gezeigt. Nur die Halbfinal-Partien und das Finale überträgt der BR live und in voller Länge im TV:

• Freitag, 24. Mai 2019, 13.30 Uhr (Halbfinale)

• Samstag, 25. Mai 2019, 13.30 Uhr (Finale)

Das WTA-Turnier heute im Livestream

Das WTA-Turnier in Nürnberg wird mit dem "Match of the Day" vom bayrischen Rundfunk übertragen. Auf der Website des Senders könnt ihr täglich ein Spiel im Livestream anschauen. Das wird heute voraussichtlich die Partie zwischen Sabine Lisicki und Ajla Tomljanovic sein, die gestern wegen Regens nicht gespielt werden konnte.

WTA in Nürnberg: Fünf Deutsche noch dabei

Am heutigen Dienstag sind aufgrund der Unterbrechungen gleich vier deutsche Damen im Einsatz. Neben Sabine Lisicki haben es auch Andrea Petkovic, Anna-Lena Friedsam und Jule Niemeier durch die Qualifikationsrunde geschafft. Mona Barthel hat ihr erstes Match bereits gewonnen und wird morgen im Achtelfinale auf Yulia Putintseva treffen.

Die deutschen Spiele in der Übersicht

Datum Runde Spielerin 1 Spielerin 2 22.05.2019 AF Mona Barthel Yulia Putintseva 21.05.2019 1R Anna-Lena Friedsam Irina-Camelia Begu 21.05.2019 1R Andrea Petkovic Cagla Buyukakcay 21.05.2019 1R Sabine Lisicki Ajla Tomljanovic 21.05.2019 1R Jule Niemeier Kristyna Pliskova

Nürnberg direkt vor den French Open

Das Sandplatz-Turnier in Nürnberg gilt seit einiger Zeit als letzter Schauplatz vor den French Open im Damen-Tennis. Da zur gleichen Zeit die Qualifikations-Matches für den Grand Slam in Paris stattfinden, können sich die Profi-Spielerinnen, die nicht bei der French Open antreten oder sicher gesetzt sind, in Nürnberg beweisen. Daher konnten hier auch schon namhafte Spielerinnen wie Kiki Bertens oder Simona Halep gewinnen.

Die Siegerinnen der letzten sechs Jahre