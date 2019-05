Tennis - BMW Open 2019 in München: Tag 6 heute live im TV und LIVESTREAM sehen

Am heutigen Samstag kämpfen die besten vier Spieler um den Finaleinzug bei den diesjährigen BMW Open in München. Hier gibt es alle Informationen zur Übertragung im TV und im Internet im Livestream.

BMW Open 2019 heute live im LIVE-STREAM sehen

Auch heute geht das Streaming-Portal DAZN wieder live auf Sendung. Am vorletzten Tag der BMW Open 2019 geht die Live-Übertragung bei DAZN um 13.30 Uhr los. DAZN-Kommentator Max Zobel begleitet euch durch den heutigen Halbfinal-Tag.

Die Live-Übertragung am Finaltag am Sonntag beginnt ebenfalls um 13.30 Uhr.

BMW Open 2019 in München heute live im Free-TV

Der anstehende sechste Turniertag wird ebenfalls vom öffentlich-rechtlichen Sender BR übertragen.

Außerdem bietet der BR ebenfalls einen Livestream an.

BMW Open 2019, München: Alle Halbfinal-Matches in der Übersicht

Die Halbfinal-Begegnungen bei den BMW Open 2019 in der Übersicht:

Beginn Spieler 1 Spieler 2 Austragungsort 13.30 Uhr Garin Cecchinato Center Court Im Anschluss (nicht vor 15h) Bautista Agut Berretini Center Court

BMW Open 2019: Austragungsort, Preisgeld, Vorjahres-Sieger

Das Sandplatz-Turnier am Münchner Aumeisterweg 10 hat große Tradition und ist seit Jahren fest im ATP-Tour-Kalender vertreten. Ausrichter ist der Münchner Tennis- und Turnierclub Iphitos, welcher seinen Sitz im nördlichen Teil von Münchens Englischen Garten hat.

Der Center Court der BMW Open bietet 4.300 Zuschauern Platz. In diesem Jahr ist das Preisgeld auf 586.140 € dotiert, was gleichzeitig ein neuer Rekord in Sachen Turnier-Preisgeld ist.

Den Großteil des Preisgelds im letzten Jahr sahnte mit Zverev und Kohlschreiber die zwei besten deutschen Tennis-Spieler ab. Im Finale setzte sich letztlich Alexander Zverev souverän mit 6:3, 6:4 durch und holte den Turnier-Titel im Einzel.

BMW Open: Die Sieger der letzten fünf Jahre

Das sind die Titelträger der vergangenen fünf Jahre bei den BMW Open:

Jahr Sieger Nation 2018 Alexander Zverev Deutschland 2017 Alexander Zverev Deutschland 2016 Philipp Kohlschreiber Deutschland 2015 Andy Murray Großbritannien 2014 Martin Klizan Slowakei

Tennis live auf DAZN

