"Sir Andy" Murray offiziell zum Ritter geschlagen

Gut zwei Jahre nach der Ernennung ist Tennis-Superstar Andy Murray auch offiziell zum Ritter des Vereinigten Königreiches geschlagen worden. Die Zeremonie im Buckingham Palace nahm am Donnerstag Prince Charles vor.

"Es ist ein schöner Tag mit meiner Familie, meine Frau und meine Eltern sind hier", sagte der Schotte nach der Aufnahme in den Adelsstand.

Der 32-Jährige hatte 2016 unter anderem zum zweiten Mal beim Grand-Slam-Turnier in Wimbledon triumphiert, ehe er in Rio de Janeiro auch seinen Olympiasieg von London 2012 wiederholte. Ende des Jahres hatte er zudem den Serben Novak Djokovic an der Spitze der Weltrangliste abgelöst. Unter anderem aufgrund dieser Triumphe erfolgte die Ernennung zum Ritter.

Derzeit plagt sich Andy Murray mit einer langwierigen Hüftverletzung herum, hofft aber weiter auf sein Comeback. Es wird kolportiert, dass er am liebsten nach Wimbledon seine Karriere beenden möchte. Die Chancen, dort antreten zu können, hatte Murray im April bei "unter 50 Prozent" eingestuft.