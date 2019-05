French Open 2019 heute live: Thiem, Zverev, Djokovic Struff und Co. im TV, Livestream und Liveticker

Am fünften Tag der French Open stehen die nächsten Partien der 2. Runde an. Unter anderem müssen der Deutsche Alexander Zverev und der Österreicher Dominic Thiem ran. Hier erfahrt ihr alles zu den Spielen und wo ihr diese im TV, Livestream und Liveticker sehen könnt.

Am fünften Tag geht es mit den Begegnungen der zweiten Runde weiter, inklusive der drei Partien, die gestern Abend aufgrund der Dunkelheit unterbrochen werden mussten.

French Open heute live im TV und Livestream

Auch am heutigen Mittwoch übertragt der Sportsender Eurosport wieder die French Open. Auf Eurosport 1 und Eurosport 2 laufen ab 10 Uhr ausgewählte Partien, einschließlich des Matches des deutschen Topspielers Alexander Zverev.

Wenn ihr jeden Ballwechsel sehen wollte, solltet ihr euch den Eurosport Player zulegen. Das Abo kostet 4,99 Euro im Monat und gewährt euch Zugriff auf alle laufenden Matches, sodass ihr euer favorisiertes Spiel nach Belieben wählen könnt.

Power Ranking zu den French Open: Alex Zverev? Es ist ein schwieriger Fall! © getty 1/15 Am Sonntag starten in Paris die French Open. Darf man sich trauen, Rafael Nadal im Power Ranking nicht auf Platz eins zu setzen? Und wer sind diesmal die Players to watch? SPOX klärt auf... © getty 2/15 Player to watch: Stan Wawrinka. Irgendwie kommt Stan the Man nicht richtig in die Gänge. In Madrid erreichte er das Viertelfinale, aber danach kam nichts. Selbst in Genf ging er sofort raus. Aber trotzdem ist und bleibt der Champion von 2015 gefährlich. © getty 3/15 Player to watch: Cristian Garin. Der 22-jährige Chilene schlug in München in einem krassen Match Zverev und gewann später auch das Turnier. Steht jetzt schon in den Top 40 der Welt und muss in Paris beachtet werden. © getty 4/15 Player to watch: Matteo Berrettini. Budapest gewonnen, München fast gewonnen, in Rom vor tobenden Fans Zverev geschlagen. Die Italiener haben nicht nur Fognini und Cecchinato - auf Sicht ist Berrettini mit seinen 23 Jahren die größte Hoffnung. © getty 5/15 Player to watch: Felix Auger-Aliassime. Shapovalov ist 20 Jahre alt, FAA ist sogar erst 18! Und beide stehen schon in den Top 30 der Welt. Sieht ganz okay aus für Kanada in der Zukunft. © getty 6/15 Power Ranking - Platz 10: Alexander Zverev. Gehört er überhaupt in die Top 10? Schwierig. Spielt er wie zuletzt ohne Selbstvertrauen, Energie und 2. Aufschlag, wird es auch in Paris böse enden. Aber vielleicht kann er sich ins Turnier reinarbeiten... © getty 7/15 Power Ranking - Platz 9: Diego Schwartzman. Der kleine Argentinier erreichte in Rom das Halbfinale und spielte dabei gegen Djokovic richtig stark. Stand 2018 im Paris-Viertelfinale und nahm Nadal immerhin einen Satz ab. © getty 8/15 Power Ranking - Platz 8: Daniil Medvedev. Der letzte Eindruck ist zwar schlecht, weil er sowohl in Madrid als auch in Rom (gegen Kyrgios verloren) kein Match gewann, davor war die Form aber brutal stark. So schlug er in Monte Carlo Djokovic! © getty 9/15 Power Ranking - Platz 7: Fabio Fognini. Holte in Monte Carlo den größten Titel seiner Karriere und kratzt an den Top 10, aber in seiner ganzen Karriere erreichte der geniale Fabio nur ein GS-Viertelfinale (Paris 2011). Die Konstanz, die Konstanz... © getty 10/15 Power Ranking - Platz 6: Juan Martin del Potro. Rom zeigte, wie schön es einfach ist, wenn Delpo gesund ist. Mit Djokovic lieferte er sich das Match des Jahres bislang. 2018 erreichte er das Paris-Halbfinale, geht es wieder weit? © getty 11/15 Power Ranking - Platz 5: Roger Federer. Verlor in Madrid ein toughes Match gegen Thiem und gewann in Rom ein toughes Match gegen Coric, bevor er zurückziehen musste. Generell sah das alles gut aus bei der Rückkehr auf Sand, da ist schon einiges drin! © getty 12/15 Power Ranking - Platz 4: Stefanos Tsitsipas. Estoril gewonnen, Madrid Finale erreicht, Rom Halbfinale erreicht. Der Grieche ist jetzt schon die 6 der Welt und kommt in Topform nach Paris. Nach den Sand-Top-3 der heißeste Name. © getty 13/15 Power Ranking - Platz 3: Dominic Thiem. In Rom verlor er zwar früh und fiel nur durch Lamentieren auf, aber davor war die Form bombig (Barcelona-Titel & Madrid-HF). Im Finale stand er schon, für Thiem geht es nur um den Titel. © getty 14/15 Power Ranking - Platz 2: Novak Djokovic. Nach Melbourne war die Form einige Zeit eher überschaubar, aber der Titel in Madrid und auch die Leistung in Rom, als er im Finale einfach müde war, machen deutlich: Nole ist bereit für den 4. GS-Titel in Folge! © getty 15/15 Power Ranking - Platz 1: Rafael Nadal. Ja, der erste Titel auf Sand hat 2019 für Rafa-Verhältnisse ewig auf sich warten lassen, aber nach seinem Erfolg in Rom gehört der elfmalige Paris-Sieger wieder auf die 1. Es ist Nadal. Es ist Paris.

French Open heute live im Liveticker

Zusätzlich zu der Übertragung bei Eurosport könnt ihr die wichtigsten Partien im LIVETICKER bei SPOX verfolgen. Heute haben wir diese Matches im Angebot:

Dominic Thiem - Alexander Bublik: 11 Uhr (zum Liveticker)

Mikael Ymer - Alexander Zverev 12.30 Uhr (zum Liveticker)

Novak Djokovic - Henri Laaksonen 12.30 Uhr (zum Liveticker)

Belinda Bencic - Laura Siegemund 13 Uhr (zum Liveticker)

Jan-Lennard Struff - Radu Albot 14 Uhr (zum Liveticker)

Su-Wei Hsieh - Andrea Petkovic 14.30 Uhr (zum Liveticker)

French Open 2019: Alexander Zverev auf der Suche nach Ruhe

Die letzten Wochen und Monate waren für Alexander Zverev sehr emotions- und ereignisreich. Vor allem die Trennung von seinem Manager Patrico Apey war ein großer Schritt für den 22-Jährigen. "Das liegt jetzt alles ein bisschen in seiner Hand. Ob er etwas netter sein möchte und das schneller beenden möchte, oder ob er Probleme machen will, das ist so ein bisschen in seiner Hand", sagte Zverev auf die Frage, wie der Stand der Dinge ist.

Nach seinem mehr als fünfstündigen Krimi in Runde eins betonte Zverev zudem, dass er in der Lage sei, seine Dinge selbst zu regeln. "Ich bin 22 Jahre alt, ich bin kein 15-Jähriger mehr. Und deswegen entscheide ich schon über meine eigenen Dinge", erklärte Zverev.

French Open 2019: Zeitplan, Runden

Am heutigen Donnerstag wird die zweite Runde bereits geschlossen, ehe die besten 32 am morgigen Tag in die dritte Runde starten. Das Turnier endet mit dem Finale der Herren am 9. Juni.