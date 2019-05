French Open 2019: Die deutschen Teilnehmer im Überblick

In diesem Jahr sind elf deutsche Männer und sieben deutsche Frauen beim wichtigsten Sandplatz-Turnier der Welt am Start. Hier erfahrt ihr, wann die Deutschen in der ersten Runde der French Open spielen und wie hoch die Chancen sind, zum ersten Mal seit Steffi Graf 1999 wieder einen deutschen Sieg in Roland-Garros zu erleben.

French Open 2019: Die Erstrundenpartien der deutschen Teilnehmer

Losglück hatten die deutschen Teilnehmer nicht gerade. Bei den Männern trifft Yannick Hanfmann als Qualifikant direkt auf Rafael Nadal, dazu musste Maximilian Marterer gegen Stefanos Tsitsipas antreten. Auch Cedric-Marcel Stebe und Jan-Lennard Struff müssen in ihren Auftaktpartien gegen hoch gesetzte Spieler antreten.

Die Erstrundenbegegnungen der deutschen Männer

Datum Uhrzeit Deutscher Spieler Gegner Ergebnis So., 26.05.19 12.40 Uhr Maximilian Marterer [6] Stefanos Tsitsipas (Griechenland) 2:6, 2:6, 6:7(4) 12.50 Uhr Oscar Otte (Q) Malek Jaziri (Tunesien) 6:3, 6:1, 4:6, 6:0 17.00 Uhr Philipp Kohlschreiber Robin Haase (Niederlande) 6:4, 6:4, 6:7, 6:1 Mo., 27.05.19 12.30 Uhr Yannick Hanfmann (Q) [2] Rafael Nadal (Spanien) -:- 12.30 Uhr Yannick Maden (Q) Kimmer Coppejans (Belgien) -:- 12.30 Uhr Mischa Zverev Richard Gasquet (Frankreich) -:- 14.00 Uhr Peter Gojowczyk Jo-Wilfried Tsonga (Frankreich) -:- 16.00 Uhr Rudi Molleker (Q) Aleander Bublik (Kasachstan) -:- 16.00 Uhr Jan-Lennard Struff [20] Denis Shapovalov (Kanada) -:- Di., 28.05.19 11.00 Uhr Cedric-Marcel Stebe [10] Karen Khachanov (Russland) -:- 11.00 Uhr [5] Alexander Zverev John Millman (Australien) -:-

Die erste große Hoffnung und die aktuell beste deutsche Tennisspielerin, Angelique Kerber, ist nach einer mehr als verkorksten Sandplatzsaison bereits in der ersten Runde ausgeschieden.

Laura Siegemund hat den Einzug in die nächste Runde geschafft. Die größten Hoffnungen aus deutscher Sicht dürften jetzt auf Julia Görges liegen, die mit Kaia Kanepi aber ebenfalls eine unangenehme Erstrundengegnerin erwischt hat.

Die Erstrundenbegegnungen der deutschen Frauen

Datum Uhrzeit Deutsche Teilnehmerin Gegnerin Ergebnis So., 26.05.19 11.05 Uhr [5] Angelique Kerber Anastasia Potapova (Russland) 4:6, 2:6 15.00 Uhr Laura Siegemund Sofya Zhuk (Russland) 6:3, 6:3 Mo., 27.05.19 11.00 Uhr [18] Julia Görges Kaia Kanepi (Estland) -:- 11.00 Uhr Antonia Lottner (Q) [26] Johana Konta (Großbritannien) -:- 15.00 Uhr Tatjana Maria Danielle Collins (USA) -:- 16.30 Uhr Andrea Petkovic Alison Riske (USA) -:- Di., 28.05.19 11.00 Uhr Mona Barthel [24] Caroline Garcia (Frankreich) -:-

French Open 2019: Die deutschen Chancen

In diesem Jahr sieht es nicht gut aus für die deutschen Tennisspieler: Alexander Zverev kommt in dieser Sandplatzsaison nicht so wirklich in Tritt. Sowohl in Monte Carlo, als auch in Madrid und Rom gab es für Zverev frühe Niederlagen. Der 22-Jährige konnte zwar das ATP-Turnier in Genua in der vergangenen Woche gewinnen, allerdings war dieses Turnier nicht gerade hochklassig besetzt, Zverev spielte im gesamten Turnierverlauf gegen keinen Top-30-Spieler in der Weltrangliste.

Aufgrund der schwierigen Auslosung werden den anderen deutschen Männern auch keine großen Chancen eingeräumt: Der Deutsche, der aktuell die beste Form hat, ist Jan-Lennard Struff. Auf Weltranglistenplatz 44 hat er aber mit Denis Shapovalov gleich in der ersten Runde eine unheimlich schwere Aufgabe vor der Brust.

Bei den Frauen sieht die Lage noch schlechter aus: Die beiden besten deutschen Tennisspielerinnen, Angelique Kerber und Julia Görges, hatten in der Vorbereitung auf Roland-Garros mit Verletzungen zu kämpfen. Kerber war beim Erstrundenmatch gegen Anastasia Potapova deutlich anzumerken, dass ihr die Matchpraxis aus den letzten Wochen fehlte. Sie hatte beim 4:6 und 2:6 keine Chance gegen die erst 18-jährige Russin.

Auch Görges hat keine einfachen Gegnerinnen bei den French Open erwischt, könnte schon in der dritten Runde auf Caroline Wozniacki aus Dänemark treffen. Im Achtelfinale kommt dann mit Karolina Pliskova die aktuelle Siegerin des WTA-Turniers in Rom, was als Vorbereitungsturnier und Gradmesser für Roland-Garros gilt.

French Open 2019: Der Zeitplan

Das Wetter soll in den zwei Wochen von Paris immer besser werden, von daher sind Verschiebungen durch Regenunterbrechungen in diesem Jahr sehr unwahrscheinlich. Teilweise soll es bei den French Open über 30 Grad warm werden.

Datum Runde 26.05.-28.05.2019 1. Runde 29.05.-30.05.2019 2. Runde 31.05.-01.06.2019 3. Runde 02.06.-03.06.2019 Achtelfinale 04.06.-05.06.2019 Viertelfinale 06.06.-07.06.2019 Halbfinale 08.06.2019 Finale Frauen 09.06.2019 Finale Männer

French Open 2019: Die Sieger und Siegerinnen der letzten zehn Jahre

Rafael Nadal konnte in sieben der letzten zehn Jahre das wichtigste Sandplatzturnier des Jahres gewinnen, auch in diesem Jahr gilt der Spanier wieder als Hauptfavorit im Männerfeld. Bei den Frauen gibt es viele Siegkandidatinnen, auch Simona Halep könnte den Grand Slam nach 2018 zum zweiten Mal gewinnen.