ATP-Masters Rom heute live: Das Finale - Nadal gegen Djokovic im TV, Livestream und Liveticker

Bei den ATP-Masters in Rom steigt am heutigen Sonntag das große Finale zwischen Rafael Nadal und Novak Djokovic. Wie ihr das Match heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt, erfahrt ihr hier bei SPOX.

Rafael Nadal setzte sich im Halbfinale gegen Stefanos Tsitsipas mit 2:0 durch. Novak Djokovic hingegen tat sich gegen Diego Schwartzman deutlich schwerer. Am Ende setzte sich der Weltranglistenerste mit 2:1 durch. Somit kommt es zum 54. Aufeinandertreffen der beiden Rivalen. In der Geschichte hat es kein anderes Duell häufiger gegeben. Vor dem erneuten Duell führt Djokovic mit 28:25 Siegen.

Artikel und Videos zum Thema Erlebe Spitzensport live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

ATP-Masters in Rom - Das Finale heute live im TV und Livestream

Das ATP-Masters in Rom wird live und exklusiv vom Pay-TV-Sender Sky übertragen. Mit der Live-Übertragung des Finals geht es um 15.55 Uhr los. Marcel Meinert, Toni Tomic, Adrian Frosser und Sascha Roos kommentieren das Match.

Alternativ bietet Sky einen Livestream via Sky Go an.

ATP Masters 2019: Das Finale im LIVE-TICKER

Falls ihr kein Abonnement von Sky habt, könnt ihr das Finale im ausführlichen Liveticker von SPOX verfolgen. Darüber hinaus bieten wir zu allen Spielen der Bundesliga, 2. Liga und 3. Liga einen Ticker an. Zudem werden alle Spiele der Eishockey-WM mit deutscher Beteiligung mitgetickert.

Hier geht's zur Übersicht unserer LIVE-TICKER.

ATP Masters in Rom: Nadal und Djokovic im Finale

Rafael Nadal siegte am Samstag im Halbfinale gegen Stefanos Tsitsipas und hat somit erfolgreiche Revanche genommen. Nur eine Woche nach der Niederlage gegen den Griechen im Halbfinale von Madrid setzte sich der Spanier souverän gegen den zwölf Jahre jüngeren Kontrahenten mit 6:3, 6:4 durch.

Djokovic, der das Masters in Madrid gewonnen hatte, musste wie schon in der Nacht zuvor gegen Juan Martin del Potro in drei Sätzen hart für den Erfolg arbeiten. Der Weltranglistenerste mühte sich gegen den ungesetzten Diego Schwartzman zu einem 6:3, 6:7 (2:7), 6:3-Erfolg.

ATP Masters 2019: Die Halbfinal-Ergebnisse im Überblick

Runde Spieler 1 Spieler 2 Ergebnis Halbfinale Rafael Nadal Stefanos Tsitsipas 6:3, 6:4 Halbfinale Novak Djokovic Diego Schwartzman 6:3, 6:7 (2:7), 6:3

ATP Tour 2019: Aktuelle Weltrangliste

Vor dem ATP Masters in Rom führt Novak Djkokovic die Weltrangliste klar vor Rafael Nadal und Roger Federer an.

ATP-Weltrangliste vor dem Masters in Rom:

Ranking Spieler Punkte 1 Novak Djokovic 12,115 2 Rafael Nadal 7,945 3 Roger Federer 5,770 4 Dominic Thiem 4,845 5 Alexander Zverev 4,745 6 Kei Nishikori 3,860 7 Stefanos Tsitsipas 3,790 8 Kevin Anderson 3,755 9 Juan Martin del Potro 3,145 10 Marin Cilic 3,025

Tennis in Rom heute live: WTA live auf DAZN

Während die ATP-Masters exklusiv auf Sky übertragen werden, zeigt DAZN das gleichzeitig stattfindende WTA-Turnier aus Rom.

Sichert euch jetzt den DAZN-Gratismonat und seht das WTA-Halbfinale und -Finale bei den Rom Open 2019

auf DAZN.