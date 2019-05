ATP-Masters Rom heute live: Alle Matches im TV, LIVESTREAM und im LIVETICKER

Am heutigen Freitag stehen die Viertelfinal-Matches der ATP-Masters 2019 in Rom an. Wir liefern euch bereits im Vorfeld alles Wichtige zur Runde der letzten Acht und zeigen euch, wie ihr die Live-Matches im TV, Stream und im Ticker hautnah mitverfolgen könnt.

ATP-Masters 2019 in Rom, Viertelfinale: Alle Matches des Tages

Nachdem am Mittwoch alle geplanten Matches der zweiten Runde abgesagt werden mussten, war der Spielplan am gestrigen Donnerstag dementsprechend vollgepackt mit Zweit- und Drittrunden-Matches.

Heute geht es für die verbliebenen acht Spieler in vier Duellen um den Einzug ins Halbfinale der diesjährigen Rom Open. Der Turniersieger aus dem Jahr 2017, Alexander Zverev, musste schon nach seinem ersten Match die Koffer packen.

Alle Viertelfinal-Matches des heutigen Tages in der Übersicht:

Vorgesehene Uhrzeit Spieler 1 Spieler 2 Austragungsort 13.30 Uhr Diego Schwartzmann Kai Nishikori Grandstand 14.30 Uhr Fernando Verdasco Rafael Nadal Centrale 16 Uhr Stefanos Tsitsipas Roger Federer Centrale 21 Uhr Novak Djokovic Juan Martin del Potro Centrale

ATP-Masters 2019 heute live: Übertragung aus Rom im TV/LIVESTREAM

Eine Live-Übertragung aus Rom macht in diesem Jahr lediglich der Pay-TV-Sender Sky, welcher täglich jeweils am Vormittag live auf Sendung geht und meistens schon ab 11 Uhr mit den ersten Live-Matches in den Tag startet, möglich. Dabei begleitet euch folgendes Sky-Quartett durch die Turnierwoche bei den ATP-Masters in Rom:

Kommentatoren: Marcel Meinert, Toni Tomic, Adrian Grosser & Sascha Roos

Heute Vormittag beginnt die Live-Berichterstattung vom Foro Italico in Rom ab 10.55 Uhr. Die jeweiligen Live-Matches strahlt Sky auf Sky Sport 1, Sky Sport 1 HD sowie im Livestream per Sky Go aus.

Nach Ende aller Viertelfinal-Matches bietet Sky im Anschluss an die Live-Übertragung, alle Highlights des heutigen Tages auf Sky Sport 1 an.

ATP-Masters in Rom heute im LIVETICKER

Natürlich könnt ihr den heutigen Viertelfinal-Tag auch anderweitig live mitverfolgen. Das heißt, ihr müsst nicht zwangsläufig Sky-Kunde sein, um das Live-Geschehen von der Foro-Italico-Anlage in Rom mitzuverfolgen.

Als zweite Option zur Übertragung im TV und im Livestream bietet sich allen Tennis-Fans die Verfolgung der Live-Berichterstattung via Live-Ticker an.

Diese Viertelfinal-Matches tickert SPOX heute live und hält euch somit stets auf dem Laufenden:

Rom Open 2019: Ergebnisse der Achtelfinal-Matches

Alle Ergebnisse der 3. Runde und der gestrigen Achtelfinal-Matches im Überblick:

Spieler 1 Spieler 2 Ergebnis Diego Schwartzman Alberto Ramos-Vinolas Dominic Thiem Fernando Verdasco Jeremy Chardy Rafael Nadal Marin Cilic Jan-Lennard Struff Taylor Fritz Kei Nishikori Joao Sousa Roger Federer Radu Albot Fabio Fognini Novak Djokovic Denis Shapovalov David Goffin Juan-Martin Del Potro Philipp Kohlschreiber Marco Cecchinato Nick Kyrgios Casper Ruud Stefanos Tsitsipas Jannik Sinner

ATP-Tour 2019: Aktuelle Weltrangliste

Aktuelle Weltrangliste der ATP (Stand: 13.05.2019):