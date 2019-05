ATP-Masters in Madrid: Die Viertelfinals heute live im TV, Livestream und Liveticker

Beim ATP-Masters in Madrid stehen heute die Viertelfinal-Spiele auf dem Programm. Hier erfahrt ihr, wo ihr die Runde der letzten Acht heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Die ATP-Masters heute live im TV und Livestream

In diesem Jahr hat sich der Pay-TV-Sender Sky die Rechte am Masters-Turnier in Madrid gesichert. Dementsprechend beginnt die Übertragung auch heute um 11.55 Uhr auf Sky Sport 2.

Sky-Kunden können den ganzen Tag das Geschehen auch per Livestream in der SkyGo-App verfolgen. Folgende Kommentatoren begleiten euch dabei durch den Tag:

Stefan Hempel

Sascha Roos

Paul Häuser

Markus Gaup

Jonas Friedrich

ATP-Masters: Das Turnier in Madrid im Liveticker

Falls ihr kein Sky-Abonnement besitzt, könnt ihr ausgewählte Spiel auch bei SPOX im Liveticker verfolgen. Die Rückkehr des Maestros Roger Federer auf den Sandplatz verpasst ihr damit ebenso wenig wie das Viertelfinale von Alexander Zverev.

Alle Viertelfinal-Partien des ATP Masters in Madrid im Überblick

In Madrid kämpfen heute acht Männer um den Einzug ins Halbfinale. Überraschend mit dabei ist Stan Wawrinka: Der Weltranglisten-34. kämpft sich nach seiner Verletzung vor zwei Jahren langsam wieder an die Weltspitze heran, trifft heute in seinem ersten Masters-Viertelfinale seit August 2018 aber auf den Sand-Dominator Rafael Nadal. Der Spanier bezwang im Achtelfinale den Amerikaner Frances Tiafoe locker.

Alle Viertelfinal-Partien im Überblick:

Uhrzeit Spieler 1 Spieler 2 Liveticker 12 Uhr Novak Djokovic (Serbien) Maren Cilic (Kroatien) Liveticker 17 Uhr Roger Federer (Schweiz) Dominic Thiem (Österreich) Liveticker 19.30 Uhr Alexander Zverev (Deutschland) Stefanos Tsitspias (Griechenland) Liveticker 21.30 Uhr Stan Wawrinka (Schweiz) Rafael Nadal (Spanien) Liveticker

ATP-Masters in Madrid: Zverev als Titelverteidiger vor Mammut-Aufgabe

Alexander Zverev sucht in diesem Jahr noch nach seiner Form, kam in keinem Sandplatzturnier bisher ins Halbfinale. Zuletzt schied er in München im Viertelfinale gegen den späteren Sieger Christian Garin aus.

Nun trifft die Nummer 3 der Setzliste auf den Griechen Stefanos Tsitsipas, der erst vor einer Woche das ATP-Turnier in Estoril gewann und sich in der Weltrangliste Schritt für Schritt nach vorne arbeitet.

Im vergangenen Jahr triumphierte Alexander Zverev beimTurnier in Madrid. Damals schlug er den Österreicher Dominic Thiem im Endspiel mit 6:4 und 6:4.

Thiem ist auch in dieser Saison wieder gut drauf und steht beim Turnier in Madrid auch unter den besten Acht. Dort trifft der letztjährige Finalist auf Roger Federer, der zum ersten Mal seit drei Jahren wieder an einem Sandplatz-Turnier teilnimmt. In den Jahren zuvor hatte er die Sandplatz-Saison immer komplett ausgelassen, um sich auf die Rasen-Saison und den Saisonhöhepunkt Wimbledon vorzubereiten.

ATP-Masters in Madrid: Die Sieger der vergangenen zehn Jahre

Das Turnier in Madrid ist eines der wenigen Turniere, bei dem die Männer und Frauen gleichzeitig spielen. Das Masters-Turnier gilt als einer der ganz großen Tests vor den French Open, die Ende Mai beginnen. In sechs der zehn vergangenen Jahre konnte der Sieger des Turniers in Madrid schlussendlich auch die French Open gewinnen.

Die Sieger der letzten zehn Jahre im Überblick:

Jahr Sieger Finalgegner Ergebnis 2018 Alexander Zverev Dominic Thiem 6:4, 6:4 2017 Rafael Nadal Dominic Thiem 7:6, 6:4 2016 Novak Djokovic Andy Murray 6:2, 3:6, 6:3 2015 Andy Murray Rafael Nadal 6:3, 6:2 2014 Rafael Nadal Kei Nishikori 2:6, 6:4, 3:0 Aufgabe 2013 Rafael Nadal Stanislas Wawrinka 6:2, 6:4 2012 Roger Federer Tomáš Berdych 3:6, 7:5, 7:5 2011 Novak Djokovic Rafael Nadal 7:5, 6:4 2010 Rafael Nadal Roger Federer 6:4, 7:6 2009 Roger Federer Rafael Nadal 6:4, 6:4

Das WTA-Turnier in Madrid live auf DAZN

Im Gegensatz zu dem ATP-Turnier könnt ihr das Geschehen im Frauen-Feld live und in voller Länge auf DAZN verfolgen. Aus deutscher Sicht lief das Turnier wenig erfolgreich: Die einzige Deutsche, Angelique Kerber, musste ihren Start verletzungsbedingt kurz vor Turnierbeginn abgsagen.

Bei den Frauen stehen heute schon die Halbfinal-Duelle an. Überraschend nicht mehr dabei ist die Weltranglisten-Erste Naomi Osaka, die sich im Viertelfinale der Schweizerin Belinda Bencic mit 6:3, 2:6 und 5:7 geschlagen geben musste.

Im letzten Jahr konnte die Tschechin Petra Kvitova im Finale gegen Kiki Bertens aus den Niederlanden durchsetzen. Das Re-Match im Viertelfinale gestern konnte aber die Niederländerin für sich entscheiden, die jetzt auf Sloane Stephens aus den USA trifft.

WTA in Madrid: Die Halbfinals