Tennis - ATP-Masters in Madrid: Alexander Zverev heute live im TV, Livestream und Liveticker

Heute stehen beim ATP-Masters in Madrid die Achtelfinals an. Wo ihr Alexander Zverev, Roger Feder, Rafael Nadal und Co. im TV, Livestream oder Liveticker verfolgen könnt, erfahrt ihr hier.

ATP-Masters in Madrid mit Alexander Zverev heute live im TV und Livestream

Die Übertragungsrechte liegen beim Pay-TV-Sender Sky, der an Tag vier ab 11.55 Uhr auf Sendung geht und bis in den Abend Live-Tennis aus Madrid zeigt. Ausgestrahlt werden die Partien auf Sky Sport 1 HD. Als Kommentatoren fungieren Stefan Hempel, Sascha Roos, Paul Häuser, Markus Gaupp und Jonas Friedrich.

Neben der Übertragung im Pay-TV bietet Sky seinen Kunden mit Sky Go auch einen Livestream an, der im Abonnement enthalten ist.

Im Free-TV sind das Masters und damit auch die Achtelfinals nicht zu sehen. Lediglich Highlights sind beispielsweise auf Sky Sport News HD frei empfangbar.

ATP-Masters 2019 in Madrid heute im Liveticker

Eine gute Alternative zur Übertragung im TV und Livestream bietet SPOX mit seinem altbewährten Liveticker. Breakbälle? Lange Ballwechsel? Matchbälle? Hier verpasst ihr keine wichtige Szene und könnt ausgewählte Matches auch von unterwegs aus verfolgen. Los geht es mit dem Duell zwischen Fabio Fognini und Dominic Thiem. Weitere Spiele, die wir heute im Ticker begleiten:

ATP-Masters 2019 in Madrid: Zeitplan und Spielansetzungen am Donnerstag

Das Turnier in Spaniens Hauptstadt gehört zur Kategorie der Masters 1000. Damit gehört der Wettbewerb nach den Grand Slams und den ATP-Finals zu den wichtigsten auf der Tour.

Je nach Länge der einzelnen Matches variieren die Startzeiten. Klar ist bei der Ansetzung nur die Reihenfolge und ein ungefährer Zeitplan der Achtelfinals.

Uhrzeit Spieler 1 Spieler 2 12.00 Marin Cilic (Kroatien) Laslo Djere (Serbien) 13.30 Fabio Fognini (Italien) Dominic Thiem (Österreich) 14.00 Novak Djokovic (Serbien) Jamie Chardy (Frankreich) 15.00 Kei Nishikori (Japan) Stan Wawrinka (Schweiz) 16.00 Roger Federer (Schweiz) Gael Monfils (Frankreich) 16.30 Stefanos Tsitsipas (Griechenland) Fernando Verdasco (Spanien) 17.30 Hubert Hurkacz (Ungarn) Alexander Zverev (Deutschland) 20.00 Rafael Nadal (Spanien) Frances Tiafoe (USA)

Alexander Zverev in Madrid: Sieg gegen Ferrer - Ende der Krise?

Die Sandplatz-Saison läuft für Alexander Zverev bislang nicht nach Plan. Zuletzt setzte es ein Viertelfinal-Aus beim ATP-Turnier in München, wo er die beiden Jahre zuvor als Sieger triumphierte. Die Konsequenz: Zverev verlor einen Platz in der Weltrangliste und steht nun auf vier.

Am Mittwoch zeigte sich der Deutsche jedoch formverbessert. Zwar lag er gegen David Ferrer zunächst 1:4 zurück, bewies dann aber Kampfeswillen und fertigte den Lokalmatadoren mit 6:4 und 6:1 ab. Das Spiel war von besonderer Bedeutung, weil Ferrers Niederlage gleichzeitg dessen Karriereende bedeutete - das kündigte der 37-Jährige zuvor an.

Nun ist Zverev der letzte verblienene Deutsche im Turnier - Philipp Kohlschreiber scheitere an Frances Tiafoe - und darf sich sogar Hoffnungen auf das Viertelfinale machen.

Tennis in Madrid: Alexander Zverev trifft auf Hubert Hurkacz

Immerhin bekommt es Zverev dort nicht mit einem Kaliber der Sorte Rafael Nadal oder Roger Federer zu tun, sondern mit einem Qualifikanten. Hubert Hurkacz heißt der Mann, stammt aus Polen und schaffte als Qualifikant den Weg ins Hauptfeld.

Unterschätzen darf man den 22-Jährigen allerdings nicht. Mit einer Größe von 1,96 Meter ist er aufschlagstark und schaltete am Mittwoch Lucas Pouille (Frankreich) aus. Zverev wird also gewarnt sein.

ATP Masters in Madrid: Zverev triumphierte 2018

Nichtsdestotrotz geht Zverev natürlich als Favorit in die Begegnung. Und dass ihm das Turnier in Madrid liegt, zeigte der Rechtshänder schon im Vorjahr. Da triumphierte er nämlich und fuhr so einen seiner zehn ATP-World-Tour-Siege ein. Sein Finalgegner war damals der Österreicher Thiem.

ATP in Madrid - Die Sieger der letzten zehn Jahre im Überblick:

Jahr Sieger Finalgegner Ergebnis 2018 Alexander Zverev Dominic Thiem 6:4, 6:4 2017 Rafael Nadal Dominic Thiem 7:6, 6:4 2016 Novak Djokovic Andy Murray 6:2, 3:6, 6:3 2015 Andy Murray Rafael Nadal 6:3, 6:2 2014 Rafael Nadal Kei Nishikori 2:6, 6:4, 3:0 Aufgabe 2013 Rafael Nadal Stanislas Wawrinka 6:2, 6:4 2012 Roger Federer Tomáš Berdych 3:6, 7:5, 7:5 2011 Novak Djokovic Rafael Nadal 7:5, 6:4 2010 Rafael Nadal Roger Federer 6:4, 7:6 2009 Roger Federer Rafael Nadal 6:4, 6:4

