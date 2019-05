ATP-Masters 2019 in Madrid heute live: Das Halbfinale im TV, LIVESTREAM und im LIVETICKER

Vier Spieler kämpfen noch um den Masters-Titel bei den Madrid Open der Herren. SPOX verrät euch, wann die Matches heute stattfinden und wo ihr die Duelle im TV, Livestream oder Liveticker verfolgen könnt. Außerdem geben wir euch einen Ausblick auf anstehende Turniere der Masters-Serie und zeigen euch, wann das nächste Grand-Slam-Turnier ansteht.

ATP-Masters 2019 in Madrid: Halbfinal-Matches in der Übersicht

Für den Vorjahres-Champion Alexander Zverev war dieses Jahr schon im Viertelfinale Schluss. Am gestrigen Freitag eliminierte der Grieche Stefanos Tsitsipas den 22-jährigen Hamburger.

Dafür verlief der gestrige Viertelfinal-Tag zumindest aus österreichischer Sicht erfreulich. Im schweizerisch-österreichischen Duell setzte sich Dominic Thiem, der Final-Teilnehmer von 2018, mit 3:6, 7:6 und 6:4 gegen Roger Federer durch.

Damit stehen neben dem Weltranglisten-Fünften die drei besten Spieler der ATP-Tour im Masters-Halbfinale von Madrid.

Alle Halbfinal-Matches der Madrid Open 2019 mit den voraussichtlichen Startzeiten in der Übersicht:

Uhrzeit Spieler 1 Spieler 2 Nicht vor 16 Uhr Novak Djokovic Dominic Thiem Nicht vor 21 Uhr Stefanso Tsitsipas Rafael Nadal

ATP-Masters 2019 in Madrid heute live: Im TV oder im LIVESTREAM?

In diesem Jahr zeigt das Pay-TV alle Live-Matches von den ATP-Masters in Madrid. Seit Beginn des Masters-Turniers in Madrid zu Anfang der Woche kümmert sich Sky um die Live-Berichterstattung aus Spanien.

Das erste Halbfinal-Match des Tages zwischen Novak Djokovic und Dominic Thiem wird heute aber nicht bei Sky zu sehen sein. Damit ist das serbisch-österreichische Masters-Duell ausschließlich beim österreichischen Privatsender ServusTV zu sehen. Ab 16 Uhr gehen Christian Nehiba (Kommentator) und Alexander Antonitsch (Experte) live auf Sendung.

Dagegen wird das zweite Halbfinal-Duell zwischen Stefanos Tsitsipas und Rafael Nadal wieder wie gewohnt vom Pay-TV-Sender Sky übertragen. Sky strahlt das Live-Match ab 20.55 Uhr auf Sky Sport 2 sowie im Livestream bei Sky Go aus.

Das anstehende Final-Match der Damen seht ihr live und in voller Länge bei DAZN.

ATP-Masters - Madrid Open 2019 heute im LIVETICKER

SPOX bietet euch auch heute eine dritte Alternative zu den Live-Übertragungen im TV und im Stream. Beide Halbfinal-Matches der ATP-Masters in Madrid könnt ihr via SPOX-Liveticker hautnah mitverfolgen.

Damit bleibt ihr bezüglich der Live-Ergebnisse - egal ob per Smartphone, Laptop oder Tablet - auch von unterwegs jederzeit auf dem Laufenden.

Zum SPOX-Liveticker des ersten Halbfinal-Matches bei den Madrid Open 2019 geht's hier lang. Das zweite Duell zwischen Tsitsipas und Nadal könnt ihr hier live mitverfolgen.

ATP-Masters in Madrid, Viertelfinale 2019: Alle Ergebnisse vom Vortag

Gleich zu Anfang des gestrigen Turniertags gab es aus Sicht der kroatischen Tennis-Fans unerfreuliche Nachrichten. Viertelfinalist Marin Cilic musste das geplante Viertelfinal-Match aufgrund einer Lebensmittelvergiftung zurückziehen, womit sein Gegner aus Serbien, Novak Djokovic, kampflos ins Halbfinale einzog.

Alle Viertelfinal-Ergebnisse bei den Masters 2019 in Madrid im Überblick:

Spieler 1 Spieler 2 Ergebnis Novak Djokovic Marin Cilic Walkover Roger Federer Dominic Thiem 6:3, 6:7, 4:6 Stefanos Tsitsipas Alexander Zverev 7:5, 3:6, 6:2 Stan Wawrinka Rafael Nadal 1:6, 2:6

ATP-Tour 2019: Anstehende Masters und Grand Slams

Anstehende Masters-Turniere und nächstes Grand-Slam-Turnier im Jahr 2019: