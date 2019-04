Tennis: Tara Moore schafft irres Comeback! Sieg nach 0:6, 0:5 und 30:40

Die Britin Tara Moore verzaubert mit einem unglaublichem Comeback die Tennis-Welt. Die Nummer 479 der Weltrangliste lag gegen die Französin Jessika Ponchet (Nummer 201) am Mittwoch in der ersten Runde des ITF-Turniers in Sunderland scheinbar aussichtslos 0:6, 0:5 und 30:40 zurück.

Dann wehrte sie Ponchets Matchball im Rückwärtslaufen weit hinter der T-Linie mit einem Überkopfball ab, der auf die Netzkante hüpfte und auf der Linie landete - und sie gewann noch 0:6, 7:6 (9:7), 6:3.

Artikel und Videos zum Thema Erlebe Spitzensport live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

"Ich hoffe, ich kann all die Jungen und Mädchen da draußen dazu inspirieren, niemals aufzugeben und immer weiterzukämpfen", schrieb die 26-Jährige bei Twitter.

Schelmisch kommentierte sie: "Never in doubt" - "ungefährdet". Ihren Matchball hatte sie mit einem Netzroller verwandelt.

Am Donnerstag bezwang Moore im Achtelfinale gleich noch das deutsche Talent Yana Morderger (Nummer 754). Und das ganz normal mit 6:4, 6:3.