Tennis - Rafael Nadal in Monte Carlo chancenlos gegen Fabio Fognini

Der Italiener Fabio Fognini hat beim ATP-Masters in Monte Carlo überraschend Sandplatzkönig Rafael Nadal entthront und sein erstes Finale 2019 erreicht. Fognini, an Nummer 13 gesetzt, fegte den elfmaligen French-Open-Sieger vor allem im zweiten Satz vom Court und gewann nach 1:36 Stunden mit 6:4, 6:2. Der an Nummer zwei gesetzte Nadal hatte das Turnier zuvor elfmal gewonnen.

Im Überraschungs-Finale trifft Fognini am Ostersonntag auf den ungesetzten Serben Dusan Lajovic, der zuvor 7:5, 6:1 gegen den an Nummer zehn gesetzten Russen Daniil Medwedew gewonnen hatte.

Nadal hatte von Beginn an Probleme mit dem Returnspiel des Italieners, gleich das erste Aufschlagspiel des Spaniers ging verloren. Nadal kam zwar zurück ins Spiel und schaffte direkt das Rebreak.

Mit zunehmender Spieldauer übernahm Fognini aber immer mehr die Kontrolle und breakte Nadal zum 5:4, ehe er den Satz mit eigenem Service gewann.

Im zweiten Satz überrollte Fognini den wohl besten Sandplatzspieler der Geschichte und vergab beim Stand von 5:0 bereits drei Matchbälle. Den vierten Matchball verwandelte Fognini zum Sieg.