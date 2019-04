Fed Cup: Lettland gegen Deutschland heute live im TV, Livestream und Liveticker

Am heutigen Freitag starten die deutschen Tennis-Damen in ihr Fed-Cup-Match in Lettland. Wo ihr den Abstiegskampf des DTB-Teams im TV und Livestream verfolgen könnt, erfahrt ihr hier.

In der Relegationspartie in Lettland wollen die deutschen Damen den Abstieg in die zweite Gruppe verhindern. Dabei muss das Team von Kapitän Jens Gerlach auf Spitzenspielerin Angelique Kerber verzichten. Die Weltranglistenfünfte und dreimalige Grand-Slam-Siegerin fehlt aufgrund eines grippalen Infekts.

"Leider habe ich nach einer verschleppten Grippe keine ärztliche Freigabe bekommen und muss die nächsten Tage pausieren", erklärte Kerber enttäuscht. Für sie rückt Mona Barthel in die Mannschaft. Angeführt werden die DTB-Mädels von Julia Görges und Andrea Petkovic, für das Doppel steht Anna-Lena Groenefeld im Aufgebot.

Fed Cup: Wo und wann findet Lettland vs. Deutschland statt?

Das Match um den Klassenerhalt im Fed Cup wird am Freitag, den 19. April, und Samstag, den 20. April, ausgetragen. Am Freitag beginnen die Spiele um 15 Uhr, während es am Samstag bereits um 14 Uhr losgeht. Austragungsort ist die 10.000 Zuschauer fassende Arena Riga in der lettischen Hauptstadt. Am heutigen Freitag finden die ersten beiden Einzelpartien statt, während morgen die Einzel drei und vier sowie das möglicherweise entscheidende Doppel auf dem Programm stehen.

Lettland gegen Deutschland heute live im TV, Livestream und Liveticker

Den ersten Tag der Fed-Cup-Partie zwischen Lettland und Deutschland könnt ihr live auf DAZN verfolgen. Der Streamingdienst berichtet an beiden Tagen live und exklusiv aus Riga. Folgendes Personal führt euch durch die Spiele:

Kommentator : Oliver Faßnacht

: Oliver Faßnacht Experte: Benny Ebrahimzadeh

Fed Cup: Lettland gegen Deutschland - Die Aufgebote im Überblick

Nicht nur das deutsche Team muss einen schmerzhaften Ausfall verkraften: Bei den Letten fehlt Spitzenspielerin Anastasija Sevastova, sodass die frühere French-Open-Siegerin Jelena Ostapenko das Aufgebot des Außenseiters anführt.