Tennis - Fed Cup 2019: Lettland vs. Deutschland heute live im TV, Livestream und Liveticker

Im Fed Cup trifft am heutigen Samstag die deutsche Auswahl auf Lettland. Was ihr alles über den Fed Cup wissen müsst und wo ihr die Partien im TV und Livestream verfolgen könnt, erfahrt ihr hier bei SPOX.

In der Relegation muss Deutschland gegen Lettland antreten. So wollen die deutschen Damen den Abstieg in die zweite Gruppe verhindern.

Fed Cup: Wo und wann findet Lettland vs. Deutschland statt?

Das Match um den Klassenerhalt im Fed Cup wird am heutigen Samstag ab 14 Uhr ausgetragen. Austragungsort ist die 10.000 Zuschauer fassende Arena Riga in der lettischen Hauptstadt. Heute stehen zwei Einzel und das möglicherweise entscheidende Doppel auf dem Programm.

14 Uhr: Jelena Ostapenko gegen Julia Görges

Im Anschluss: Diana Marcinkevica gegen Andrea Petkovic

Bei Gleichstand würde das Doppel folgen

Lettland gegen Deutschland: Die Ergebnisse des 1. Tages

Am gestrigen Freitag siegte Andrea Petkovic relativ souverän in zwei Sätzen gegen Jelena Ostapenko. Außerdem entschied Julia Görges die Partie gegen Diana Marcinkevica für sich.

Jelena Ostapenko - Andrea Petkovic : 5:7, 4:6

: 5:7, 4:6 Diana Marcinkevica - Julia Görges: 4:6, 6:4, 1:6

Lettland gegen Deutschland heute live im TV, Livestream und Liveticker

Die Partien zwischen Lettland und Deutschland könnt ihr live auf DAZN verfolgen. Die Übertragung beginnt um 14 Uhr mit folgendem Personal:

Kommentator : Oliver Faßnacht

: Oliver Faßnacht Experte: Benny Ebrahimzadeh

Fed Cup: Lettland gegen Deutschland - die Aufgebote im Überblick

Beide Mannschaften müssen auf ihre Top-Spielerinnen verzichten. Bei den Deutschen fehlt Angelique Kerber, bei den Letten steht Anastasija Sevastova nicht zur Verfügung.