Tennis - BMW Open 2019 in München: Tag 2 heute live im TV und Livestream

Am heutigen Dienstag steht der 2. Tag der BMW Open 2019 in München an. Hier erfahrt ihr, wo ihr das ATP-Turnier live im TV und Livestream verfolgen könnt.

Nach den Qualifikationsrunden am Wochenende stand gestern die 1. Runde des Turniers an. Witterungsbedingt konnten jedoch nur die zwei Partien von Daniel - Humbert (6:4, 6:4) und Sonego - Fucscovics (5:7, 6:4, 6:7) ausgetragen werden. Die Partie von Jan-Lennard Struff wurde dahingegen auf heute verschoben.

BMW Open 2019: Tag 2 heute live im TV und Livestream

Beginn der ersten Partien ist um 11 Uhr, es wird auf drei Courts zugleich gespielt. Anschließend gehen die Partien den gesamten Tag über.

Der Streaming-Dienst DAZN zeigt Center-Court-Matches des ATP-Turnier in München live. Am Mikrofon sitzen für euch Oliver Faßnacht und Uwe Senrau.

Darüber hinaus übertragt auch der BR eine Partie pro Tag im TV und Livestream. Zudem ist das Turnier im Stream auf ran.de zu sehen.

BMW Open 2019: Spielplan am 2. Turniertag

Auf dem Center Court sind mit Struff und Philipp Kohlschreiber gleich zwei Deutsche im Einsatz. Vier weitere Deutsche sind dazu auf Court 1 am Start.

Beginn Center Court Court 1 Court 2 11 Uhr Paire - Schwartzmann Marterer - Londero Bopanna/Inglot - Demoliner/Sharan Im Anschluss Monteiro - Struff Garin - Maden Gulbis - Klizan Im Anschluss Kohlschreiber - Seppi Pella - M. Zverev Berrettini - Istomin Im Anschluss Edemund - Kudala Molleker - Copil Molchanov/Zelenay - Cecchinato/Seppi

BMW Open 2019: Deutsche Teilnehmer und Top-Spieler

Das Turnier ist als 250e- Turnier auf der Tour deklariert und gehört damit eher zur kleineren Sorte. Dennoch sind neben vielen deutschen Spielern auch einige der Top-30-Akteure vertreten.

Aufschlagen werden unter anderem:

Alexander Zverev (Deutschland)

Philipp Kohlschreiber (Deutschland)

Maximilian Marterer (Deutschland)

Jan-Lennard Struff (Deutschland)

Karen Kachanov (Russland/13)

Marco Cecchinato (Italien/17)

Roberto Bautista Agut (Spanien/21)

Kyle Edmund (Großbritannien/23)

Diego Schwartzman (Argentinien/25)

Guido Pella (Argentinien/28)

BMW Open: Die Sieger der vergangene Jahre

In den letzten Jahren war das Turnier von vielen deutschen Sieger geprägt. Alleine die letzten drei Ausgabe gingen alle an deutsche Teilnehmer.