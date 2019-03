Tennis - Indian Wells: Angelique Kerber nach Sieg gegen Bencic im Finale

Wimbledonsiegerin Angelique Kerber hat beim prestigeträchtigen WTA-Turnier in Indian Wells (live auf DAZN) ihr erstes Endspiel seit knapp neun Monaten erreicht. Die Nummer acht der Weltrangliste setzte sich im Halbfinale gegen die zuletzt enorm formstarke Schweizerin Belinda Bencic mit 6:4, 6:2 durch.

Im Finale am Sonntag trifft die 31-Jährige auf die 13 Jahre jüngere Kanadierin Bianca Andreescu. Die Nummer 60 der Weltrangliste besiegte zuvor die klar favorisierte Ukrainerin Jelina Switolina mit 6:3, 2:6, 6:4 und steht zum zweiten Mal auf der WTA-Tour in einem Endspiel. Anfang Januar in Auckland/Neuseeland musste sich Andreescu der deutschen Nummer zwei Julia Görges geschlagen geben.

Für Kerber ist es der erste Einzug in ein Endspiel ihrem Triumph auf dem heiligen Rasen von London. Auf dem letzten Schritt ins Endspiel bei dem mit 7.972.535 Dollar dotierten Hartplatzturnier in der kalifornischen Wüste präsentierte sich Kerber letztlich nervenstärker als Bencic, die im Achtelfinale noch die Weltranglistenerste Naomi Osaka (Japan) klar in zwei Sätzen besiegt hatte.

In einem wahren Breakfestival profitierte Kerber nicht zuletzt von der Schwäche ihrer Schweizer Gegnerin, die sage und schreibe sieben ihrer neun Aufschlagspiele abgab. Die selbst nicht fehlerfreie Kerber (vier Aufschlagverluste) verwandelte nach 1:09 Stunden ihren ersten Matchball.