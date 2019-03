Tennis live: Die WTA in Miami im TV, Livestream und Liveticker

Vom 18. bis 31. März findet dieses Jahr das WTA-Turnier in Miami statt. Hier bei SPOX könnt ihr in Erfahrung bringen, wo und wann ihr die Matches im TV, Livestream und Liveticker nachverfolgen könnt.

Du willst das WTA-Turnier in Miami live auf DAZN verfolgen? Sichere dir jetzt deinen Gratis-Monat!

Nach dem WTA-Turnier bei den Indian Wells haben die besten Tennisspielerinnen der Welt keine Zeit für Erholung, denn in Miami steht direkt das zweite Masters-Turnier der WTA-Saison vor der Tür.

WTA: Miami-Open im TV und Livestream

Die WTA kann nicht im Free-TV gesehen werden. Allerdings bietet der Streaming-Dienst DAZN die kompletten Übertragungen bei der Miami-Open an. Jeden Tag ab 17.00 Uhr gibt es einen Livestream von der WTA, bei dem ihr alle wichtigen Duelle der Damen verfolgen könnt. Für nur 9,99€ im Monat könnt ihr außerdem die Champions League, Europa League, Serie A, Premier League und noch viel mehr Sport immer live mitverfolgen.

Außerdem gibt es die WTA auch im Livestream auf WTA-TV zu sehen.

Die WTA in Miami im Liveticker

Wer keine wichtigen Ergebnisse auf dem Court verpassen will, der kann sich über den Livescore jederzeit auf SPOX ansehen, was gerade bei der WTA in Miami los ist. So verpasst ihr kein wichtiges Spiel von Angelique Kerber, Julia Görges und den anderen Deutschen. Zu den entscheidenden Spielen gibt es außerdem diverse Livetickerim Angebot.

Vor Miami-Open: Kerber auf Rang vier der Weltrangliste

Nach dem Finale bei den Indian Wells hat sich Angelique Kerber wieder auf den vierten Platz der Weltrangliste vorgearbeitet. Mit einem ähnlich erfolgreichen Turnier in Miami kann sie sogar bis auf Platz zwei vorrücken, da die Abstände zwischen den Spielerinnen derzeit sehr gering sind. Im Viertelfinale könnte es bereits zum erneuten Duell mit Bianca Andreescu kommen, der sie zuletzt im Finale der Indian Wells unterlag.

Die aktuelle Weltrangliste vor den Miami-Open:

Rang Name Punkte Turniere 1 Naomi Osaka 5991 19 2 Petra Kvitova 5550 22 3 Simona Halep 5457 17 4 Angelique Kerber 5315 19 5 Elina Svitolina 5225 19 6 Sloane Stephens 5222 21 7 Karolina Pliskova 5145 22 8 Kiki Bertens 4995 26 9 Aryna Sabalenka 3620 26 10 Serena Williams 3406 10

Miami-Open: Die deutschen Spielerinnen

Bei dem WTA-Turnier von Miami sind insgesamt fünf deutsche Spielerinnen im Feld vertreten. Neben Angelique Kerber und Julia Görges kämpfen Anna-Lena Friedsam und Tatjana Maria um den Einzug in die nächste Runde. Andrea Petkovic ist dagegen schon in der ersten Runde ausgeschieden. Sie verlor gegen Amanda Anisimova in zwei Sätzen mit 4:6,3:6.

WTA in Miami: Die Historie des Tennisturniers

Das Tournament in Miami hat mittlerweile eine große Tradition vorzuweisen. 1985 wurde das Turnier zum ersten Mal ausgetragen und ist seitdem nicht mehr aus dem Tennisport wegzudenken. Serena Williams gelang es von 2013-2015 dreimal in Folge das Turnier zu gewinnen und auch die Titelverteidigerin kommt aus den USA. Die Weltranglisten-Sechste Sloane Stephens konnte sich den Sieg 2018 sichern.

Die Siegerinnen der Miami Open der letzten 10 Jahre: