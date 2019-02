Naomi Osaka trennt sich von deutschem Trainer Sascha Bajin

Die Weltranglistenerste Naomi Osaka hat sich von ihrem deutschen Trainer Sascha Bajin getrennt. Dies gab die Japanerin nur 17 Tage nach ihrem Triumph bei den Australian Open via Twitter bekannt.

"Ich danke ihm für seine Arbeit und wünsche ihm alles Gute für die Zukunft", schrieb Osaka.

Mit Bajin an ihrer Seite hatte die 21-Jährige im vergangenen Jahr die US Open gewonnen und zu Jahresbeginn auch in Melbourne triumphiert. Der 34-Jährige war zuvor unter anderem Hitting Partner von Superstar Serena Williams (USA) und der ehemaligen Weltranglistenersten Caroline Wozniacki aus Dänemark gewesen.

Naomi Osaka und Sascha Bajin: Bruch schon Anfang 2019?

Bajin bedankte sich nach der gut einjährigen Zusammenarbeit ebenfalls via Twitter bei Osaka. "Ich wünsche Dir ebenfalls nur das Beste. Was für eine Reise das war. Vielen Dank, dass ich ein Teil davon sein durfte", schrieb Bajin, der Ende 2018 von der WTA zum Trainer des Jahres gekürt worden war.

Osaka war nach dem Finalsieg gegen die Tschechin Petra Kvitova in Australien als erste Asiatin an die Spitze der Weltrangliste geklettert. Eine offizielle Begründung für die Trennung gab es nicht. Japanischen Medien zufolge war es schon Anfang des Jahres zum Bruch zwischen Osaka und Bajin gekommen. Einige Trainingseinheiten bei den Australian Open hätten nur zehn Minuten gedauert.