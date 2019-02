Tennis: Totaler Einbruch! Kerber scheitert in Dubai im Achtelfinale

Angelique Kerber ist beim WTA-Turnier in Dubai (täglich LIVE auf DAZN) nach einem krassen Leistungseinbruch überraschend im Achtelfinale ausgeschieden. Die Wimbledonsiegerin verlor gegen Hsieh Su-Wei (Taiwan) nach 1:47 Stunden mit 7:5, 4:6, 0:6. Am Vortag hatte Kerber nach einem Freilos in Runde eins ihr Auftaktmatch gegen Dalila Jakupovic aus Slowenien noch mit Mühe 7:6, 6:3 gewonnen.

Ob Kerber körperliche Probleme hatte, war zunächst nicht erkennbar. Die Kielerin, die in der Vorwoche in Doha das Halbfinale erreicht hatte, schien nach einem Wackler zu Beginn zunächst rechtzeitig in die Spur zu finden.

Den ersten Satz sicherte sich die dreimalige Grand-Slam-Siegerin nervenstark. Im zweiten Durchgang hielt sie bis zum 4:4 mit, gewann anschließend jedoch kein einziges Spiel mehr.

Beim mit 2,8 Millionen Dollar dotierten Hartplatz-Turnier am persischen Golf sind damit alle Deutschen ausgeschieden. Julia Görges (Bad Oldesloe) hatte in Runde eins gegen die US-Amerikanerin Alison Riske verloren.

Am Vortag hatte zudem die Weltranglistenerste Naomi Osaka (Japan) durch eine 3:6, 3:6-Niederlage gegen die Weltranglisten-67. Kristina Mladenovic (Frankreich) das Achtelfinale überraschend verpasst.