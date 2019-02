WTA-Turnier in Doha: TV, Livestream und Teilnehmer

Am heutigen Montag, den 11. Februar, startet das WTA-Turnier im katarischen Doha. Alles was ihr über das Damen-Tennisturnier wissen müsst und wo ihr es im TV und Livestream verfolgen könnt, erfahrt ihr hier.

Das WTA-Turnier in Doha, welches 2009 und 2010 nicht stattfand, wurde 2011 wieder in den Turnierkalender aufgenommen. 2012 wurde es zu einem Turnier der Kategorie Premier 5 aufgewertet, ehe es seit 2015 in jedem Jahr die Kategorie mit dem Turnier in Dubai tauscht. Das mit 916.131 Dollar dotierte Turnier wird auf Hartplatz ausgetragen.

Mit dabei sind auch Wimbledonsiegerin Angelique Kerber und Julia Görges.

WTA in Doha: Die Teilnehmer

Teilnehmer Nation Ranglistenplatz im Turnier Simona Halep Rumänien 1 Caroline Garcia Frankreich - Lesia Zurenko Ukraine - Julia Görges Deutschland 9 Elina Svitolina Ukraine 4 Mihaela Buzarnescu Rumänien - Jelena Ostapenko Lettland - Aliaksandra Sasnovich Weißrussland - Su-Wei Hsieh Taiwan - Caroline Wozniacki Dänemark 6 Anastasija Sevastova Lettland 7 Barbora Strycova Tschechien - Fatma Al-Nabhani Oman - Anett Kontaveit Estland - Angelique Kerber Deutschland 3 Kiki Bertens Niederlande 5 Camila Giorgi Italien - Ons Jabeur Tunesien - Carla Suarez Navarro Spanien - Elise Mertens Belgien - Katerina Siniakova Tschechien - Karolina Pilsovka Tschechien 2

WTA in Doha: Wann und wo findet das Turnier statt?

Gespielt wird im klassischen Turnierbaum-Modus. Was bedeutet, dass in dem Fall mit dem 16tel-Finale gestartet wird und sich die Dame für die nächste Runde qualifiziert, welche zwei Sätze gewonnen hat. Die Gewinnerin wird am 16. Februar ermittelt.

WTA in Doha: Die nächsten Begegnungen

Datum Uhrzeit Spielerin 1 Spielerin 2 Übertragung 11.02.2019 20.00 Uhr Barbora Strycova Fatma Al-Nabhani DAZN 12.02.2019 09.00 Uhr Kiki Bertens Camila Giorgi DAZN 12.02.2019 09.00 Uhr Mihaela Buzarnescu Jelena Ostapenko DAZN 12.02.2019 09.00 Uhr Caroline Garcia Lesia Zurenko DAZN 12.02.2019 09.00 Uhr Ons Jabeur Carla Suarez Navarro DAZN 12.02.2019 09.00 Uhr Elise Mertens Katerina Siniakova DAZN 12.02.2019 09.00 Uhr Aliaksandra Sasnovich Su-Wei Hsieh DAZN

Die restlichen Begegnungen stehen nicht fest, beziehungsweise haben die vier gesetzten Teilnehmerinnen ein Freilos (Halep, Kerber, Switolina und Pliskova). Die Partie von Julia Görges gegen Anastasija Sevastova wurde abgesagt.

WTA-Turnier in Doha im TV und Livestream

Das WTA-Turnier in Doha wird nicht im Free-TV übertragen. Dafür zeigt der Streamingdienst DAZN das komplette Turnier live und exklusiv.

Der Streamingdienst DAZN zeigt neben hochklassigem Tennis auch Highlights aus vielen weiteren Sportarten wie Fußball, Basketball, Darts oder Football. DAZN kostet 9,99 Euro im Monat und kann für einen Monat kostenfrei getestet werden.

