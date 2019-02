Davis Cup 2019: Deutschland gegen Ungarn - der 2. Tag heute live im Livestream

Am heutigen Samstag treffen die deutschen Tennis-Profis am 2. Tag der 1. Runde des Davis Cups auf Ungarn. Hier erfahrt ihr alles zum Zeitplan des Tages, zur Übertragung sowie dem seit diesem Jahr neuen Davis-Cup-Format.

Am 2. Tag der 1. Runde des Davis Cups 2019 tritt Deutschland in Bestbesetzung gegen Ungarn an. Für Deutschland tritt unter anderem Alexander Zverev, die neue Nummer 3 der Weltrangliste, an. In den Einzelpartien wird Zverev von Philipp Kohlschreiber unterstützt, während Tim Pütz und Jan-Lennard Struff das Doppel bilden. Die Ungarn treten indes ohne ihren Spitzenspieler Marton Fucsovics an. Die Gäste treten der deutschen Auswahl ohne Top 200-Spieler entgegen. Gestern feierten bereits Zverev und Kohlschreiber Siege in ihren jeweiligen Einzeln.

Artikel und Videos zum Thema Erlebe Spitzensport live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Drei Punkte sind zum Einzug in die Davis-Cup-Endrunde notwendig, weshalb das Doppel schon die Entscheidung bringen könnte. Sollte die Ungarn jedoch gewinnen, werden im Anschluss bis zu zwei weitere Einzel ausgetragen.

Deutschland - Ungarn: Wo und wann findet die 1. Runde statt?

Das DTB-Team trifft am 01. und 02. Februar in der Vorrunde des Davis Cups auf die ungarische Auswahl. Die Frankfurter Fraport Arena ist Austragungsort der Davis-Cup-Begegnungen. Für die zweitägige Veranstaltung wurde extra ein Hartplatz verlegt.

Davis Cup 2019: Alle Spiele im Livestream

Der Streamingdienst DAZN überträgt den Davis Cup in diesem Jahr live und in voller Länge. Zudem zeigt DAZN europäischen Spitzenfußball. Neben der Champions League, Europa League und Premier League, gibt es auch die Serie A, Ligue 1 und Sportarten wie Darts, Boxen und den besten US-Sport zu sehen. Ihr könnt DAZN für einen Monat kostenlos testen und bezahlt anschließend 9,99 Euro monatlich.

Davis Cup gegen Ungarn: Der Zeitplan

Datum Uhrzeit Paarung Freitag, 1.2. 16 Uhr Einzel: Deutschland (1) vs. Ungarn (2) anschließend Einzel: Deutschland (2) vs. Ungarn (1) Samstag, 2.2. 12 Uhr Doppel anschließend Einzel: Deutschland (1) vs. Ungarn (1)* anschließend Einzel: Deutschland (2) vs. Ungarn (2)*

*falls nötig

Deutschland gegen Ungarn: Wer steht im Aufgebot?

Deutschland:

Spieler Rangliste Einzel Rangliste Doppel Alexander Zverev 3 103 Philipp Kohlschreiber 31 179 Jan-Lennard Struff 48 28 Peter Gojowczyk 60 356 Tim Pütz 350 61

Ungarn:

Spieler Rangliste Einzel Rangliste Doppel Attila Balasz 208 263 Zsombor Piros 368 / Gabor Borsos 552 360 Peter Nagy 819 438 David Szintai / /

Davis Cup 2019: Der neue Modus