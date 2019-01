Australian Open: Neue Nummer eins! Osaka gewinnt Finale Down Under

Naomi Osaka hat trotz eines dramatischen Einbruchs im zweiten Satz den nächsten großen Titel ihrer jungen Tenniskarriere gewonnen. Und diesmal störte niemand ihren Triumph. 139 Tage nach ihrem ersten Grand-Slam-Erfolg in New York, der vom Ausraster der großen Serena Williams überschattet worden war, gewann die 21-Jährige als erste Japanerin auch die Australian Open.

Im Endspiel setzte sich Osaka verdient gegen die Tschechin Petra Kvitova mit 7:6 (7:2), 5:7, 6:4 durch. Bei 5:3 im zweiten Satz hatte sie bereits drei Matchbälle, doch plötzlich versagten der sonst so furchtlosen Osaka die Nerven. Nach einer Serie von Fehlern rappelte sie sich erst im dritten Durchgang wieder auf und setzte sich schließlich nach 2:27 Stunden doch noch durch.

Osaka stellte damit ihre Ausnahmestellung auf der Tennistour unter Beweis. Nach ihrem zweiten Grand-Slam-Titel nacheinander löst sie am Montag die Rumänin Simona Halep an der Spitze der Weltrangliste ab. In den vergangenen zwei Jahren hatte es bei acht Grand Slams acht verschiedene Siegerinnen gegeben. Vor Osaka hatte zuletzt die US-Amerikanerin Williams 2015 bei den French Open und in Wimbledon zwei Majors in Folge gewonnen.

Gegen ihr großes Vorbild hatte Osaka bei den US Open im September 2018 überraschend ihren ersten großen Titel geholt. Williams hatte sich während und nach dem Match in absurde Sexismus-Vorwürfe gegen den Schiedsrichter verstiegen. Die Pfiffe bei der Siegerehrung hatten Osaka damals den großen Moment verdorben, diesmal stand sie sich beinahe selbst im Weg.

Grand-Slam-Upsets: Die größten Sensationen der Geschichte © getty 1/21 Roger Federer ist völlig überraschend gegen John Millman im Achtelfinale der US Open gescheitert. Doch das ist längst nicht die einzige Sensation in jüngster Vergangenheit. SPOX blickt auf die größten Enttäuschungen der Grand-Slam-Geschichte. © getty 2/21 WIMBLEDON 1987, BORIS BECKER - PETER DOOHAN 6:7, 6:4, 2:6, 2:6: Als großer Favorit reiste Becker nach London, um dort zum dritten Mal zu gewinnen. Doch die Nummer eins der Setzliste scheiterte bereits in Runde zwei gegen den ungesetzten Aussie Doohan © getty 3/21 FRENCH OPEN 1989, IVAN LENDL - MICHAEL CHANG 6:4, 6:4, 3:6, 3:6, 3:6: Lendl, damals Weltranglistenerster, führte im Achtelfinale bereits sicher mit 2:0 nach Sätzen. Plötzlich drehte Außenseiter Chang auf und holte sich trotz Wadenkrämpfen noch das Match © getty 4/21 WIMBLEDON 1994, STEFFI GRAF - LORI MCNEIL 5:7, 6:7: Zum ersten Mal in der Wimbledon-Geschichte verlor die Titelverteidigerin in Runde eins. Graf hatte fünf der letzten sechs Titel gewonnen. Ihre Gegnerin kämpfte sich danach bis ins Halbfinale vor © getty 5/21 WIMBLEDON 1999, MARTINA HINGIS - JELENA DOKIC 2:6, 0:6: Gegen eine Qualifikantin war für die Nummer eins der Setzliste schon in Runde eins Schluss: Hingis schied sang- und klanglos aus. Nach nur 54 Minuten war die Partie gegen die 16-jährige Dokic vorbei © getty 6/21 AUSTRALIAN OPEN 2002, MARAT SAFIN - THOMAS JOHANSSON 6:3, 4:6, 4:6, 6:7: Völlig überraschend setzte sich Johansson im Finale gegen den höher eingestuften Safin durch. Der Schwede sicherte sich den einzigen Grand-Slam-Titel seiner Karriere © getty 7/21 WIMBLEDON 2002, PETE SAMPRAS - GEORGE BASTL 3:6, 2:6, 6:4, 6:3, 4:6: Die Sensation war perfekt! In fünf Sätzen besiegte die Nummer 145 der Welt den siebenfachen Titelträger Sampras in Runde zwei © getty 8/21 WIMBLEDON 2003, LLEYTON HEWITT - IVO KARLOVIC 6:1, 6:7, 3:6, 4:6: Aufschlagwunder Karlovic sorgte für die große Überraschung - der Qualifikant besiegte in seinem ersten Grand-Slam-Einzelmatch gleich in der ersten Runde den an Nummer eins gesetzten Hewitt © getty 9/21 FRENCH OPEN 2009, RAFAEL NADAL - ROBIN SÖDERLING 2:6, 7:6, 4:6, 6:7: Für Sandplatzkönig Nadal die erste Niederlage in Roland Garros überhaupt! Der Spanier unterlag Söderling im Achtelfinale und verlor danach erst wieder 2015 ein Match in Paris © getty 10/21 FRENCH OPEN 2012, SERENA WILLIAMS - VIRGINIE RAZZANO 6:4, 6:7, 3:6: Als Nummer 111 der Welt besiegte Außenseiterin Razzano die große Dame der Tenniswelt in Runde eins. Eine Runde später war dennoch Schluss © getty 11/21 WIMBLEDON 2012, RAFAEL NADAL - LUKAS ROSOL 7:6, 4:6, 4:6, 6:2, 4:6: Ein echter Krimi! In fünf Sätzen musste sich Nadal dem ungesetzten Rosol geschlagen geben. Der hatte zuvor fünf Mal in der Quali verloren © getty 12/21 WIMBLEDON 2013, ROGER FEDERER - SERGIY STAKHOVSKY 7:6, 6:7, 5:7, 6:7: In Runde zwei war Schluss für den siebenmaligen Wimbledonsieger. Er verlor gegen den ungesetzten Ukrainer, der damit für einen seiner größten Erfolge sorgte © getty 13/21 WIMBLEDON 2015, RAFAEL NADAL - DUSTIN BROWN 5:7, 6:3, 4:6, 4:6: Die Sensation in Runde zwei! Dreddy bezwang Nadal in vier Sätzen, nachdem er den damaligen Weltranglistenersten bereits in einem Vorbereitungsturnier schlagen konnte © getty 14/21 WIMBLEDON 2014, NICK KYRGIOS - RAFAEL NADAL 7:6, 5:7, 7:6, 6:3: Und nochmal Nadal. Nummer eins gegen Nummer 144 der Welt - klang nach einer eindeutigen Sache, aber wie der furchtlose Teenager dieses Achtelfinale gewann, verzauberte die Zuschauer © getty 15/21 US OPEN 2015, SERENA WILLIAMS - ROBERTA VINCI 6:2, 4:6, 4:6: Vor heimischem Publikum der Schock im Halbfinale! Die 32-jährige Vinci gab keinen Ball verloren, war stark am Netz - und rang die haushohe Favoritin nieder. Nix war's mit Grand Slam! © getty 16/21 WIMBLEDON 2016, NOVAK DJOKOVIC - SAM QUERREY 6:7, 1:6, 6:3, 6:7: Trotz Unterbrechung nach zwei Sätzen rang Sam Querrey den unbesiegbaren Joker am zweiten Tag nieder - und machte eine der größten Wimbledon-Sensationen aller Zeiten perfekt © getty 17/21 AUSTRALIAN OPEN, ANDY MURRAY - MISCHA ZVEREV 5:7, 7:5, 2:6, 4:6: Mischa steht oft im Schatten seines kleinen Bruders Alex, doch als er die damalige Nummer eins der Welt aus dem Happy Slam kegelt, gehören die Schlagzeilen ihm. © getty 18/21 AUSTRALIAN OPEN 2017, NOVAK DJOKOVIC - DENIS ISTOMIN 6:7, 7:5, 6:2, 6:7, 4:6: Seriensieger Novak scheiterte nur Tage vor Murray in Runde zwei am Usbeken Istomin. Zuvor hatte er fünf der letzten sechs Aussie Open gewonnen © getty 19/21 WIMBLEDON 2017, RAFAEL NADAL - GILLES MULLER 3:6, 4:6, 6:3, 6:4, 13:15: Es war ein epischer Fight, den sich beide boten. Nach fast fünf Stunden verwandelte der Luxemburger seinen fünften Matchball und ließ Rafa seine Koffer packen. © getty 20/21 FRENCH OPEN 2018, NOVAK DJOKOVIC - MARCO CECCHINATO: Marco wer? Plötzlich machte ein bis dahin vielen Zuschauern unbekannter Italiener in Paris auf sich aufmerksam - zum Leidwesen vom Djoker, der an Cecchinato völlig verzweifelte. © getty 21/21 BONUS: Im "Battle of the Sexes" gewann die 29 Jahre alte Billie Jean King gegen den 55 Jahre alten ehemaligen Wimbledon-Sieger Bobby Riggs mit 6:4, 6:3 und 6:3. Für viele der Beweis: Frauen können Männer schlagen

Osaka mit Feuerwerk am Australia Day

Zum Ende eines ausgeglichenen ersten Satzes hatte Osaka die nächste Stufe gezündet, gewann den Tiebreak deutlich und ließ sich auch von ihrem ersten Aufschlagverlust im zweiten Satz nicht verunsichern. Als das Feuerwerk zum Australia Day den Himmel über Melbourne erhellte, zog sie davon. 59 Matches nacheinander hatte Osaka bis zum Finale für sich entschieden, wenn sie den ersten Satz gewonnen hatte, das Schicksal schien seinen Lauf zu nehmen.

Doch Kvitova (28), die zwei Jahre nachdem ein Einbrecher ihr mit einem Messer die linke Hand zerfetzt hatte, ohne Satzverlust das Finale erreicht hatte, wehrte sich mit all ihrer Erfahrung und Kampfkraft. 2011 und 2014 hatte sie jeweils den Titel in Wimbledon gewonnen, für den dritten Grand-Slam-Sieg reichte es letztlich (noch) nicht. Osaka fand zur Lockerheit zurück, die sie auszeichnet.

Die Dramatik erreichte ihren Höhepunkt, als beim Stand von 5:4 im entscheidenden Satz ein paar Regentropfen vom Himmel fielen. Dennoch ging es weiter - und Osaka behielt die Nerven. Für ihren Sieg bekam Osaka 4,1 Millionen Australische Dollar (ca. 2,56 Millionen Euro). Kvitova rückt auf Platz zwei des WTA-Rankings vor und darf sich mit 2,05 Millionen AUD trösten.