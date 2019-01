Grand Slams: Das sind die wichtigsten Tennis-Turniere

Am 14. Januar beginnt mit den Australian Open das erste Grand-Slam-Turnier des Jahres. Doch welche weiteren Veranstaltungen sollte jeder Tennis-Fan auf keinen Fall verpassen? Und welche Spieler waren auf den größten Bühnen des Tennis besonders erfolgreich? SPOX liefert einen Überblick.

Alle Tennis-Fans denken natürlich in erster Linie an die vier Grand-Slam-Turniere, wenn sie sich an große Spiele erinnern. Jedes dieser vier Events hat seine ganz eigene Geschichte und zahlreiche Spieler, die diese Geschichte prägen.

Die Australian Open

Die Australian Open sind das erste Grand-Slam-Turnier des Jahres und werden seit 1987 im Januar im Melbourne ausgetragen, seit 1968 unter dem heutigen Namen. Seit 1988 wird im Melbourne Park auf Hartplätzen gespielt, unter anderem in der Rod Laver Arena und der Hisense Arena. Steffi Graf gewann 1988 das Finale gegen Chris Evert und in der Folge auch alle anderen Grand Slams dieses Jahres. Dieses Finale stellte das erste dar, das unter geschlossenem Dach stattfand.

Australian Open: Die Rekordsieger bei den Herren in der Open Era

Name Erfolge Jahre Novak Djokovic 6 2008, 2011-2013, 2015, 2016 Roger Federer 6 2004, 2006, 2007, 2010, 2017, 2018 Andre Agassi 4 1995, 2000, 2001, 2003 Mats Wilander 3 1983, 1984, 1988 Boris Becker 2 1991, 1996

Australian Open 2019: Die Rekordsieger bei den Damen in der Open-Era

Name Erfolge Jahre Serena Williams 7 2008, 2011-2013, 2015, 2016 Margaret Court 4 1969-1971, 1973 (insgesamt 11 Titel) Steffi Graf 4 1988-1990, 1994 Monica Seles 4 1991-1993, 1996 Evonne Goolagong 4 1974-1977

Die French Open

Die French Open, offiziell Tournoi de Roland Garros, finden seit 1891 jedes Jahr zwischen Mitte Mai und Anfang Juni in Paris statt. Sie sind das einzige Grand-Slam-Turnier auf Sand. Die beiden größten Plätze der Anlage sind nach Philippe Chatrier und Suzanne Lenglen benannt. Anfangs war die Veranstaltung ausschließlich für Amateure vorgesehen, seit 1968 sind wie bei den Australian Open alle Spieler startberechtigt.

French Open: Die Rekordsieger bei den Herren in der Open-Era

Name Erfolge Jahre Rafael Nadal 11 2005-2008, 2010-2014, 2017, 2018 Björn Borg 6 1974, 1975, 1978-1981 Mats Wilander 3 1982, 1985, 1988 Gustavo Kuerten 3 1997, 2000, 2001 Ivan Lendl 3 1984, 1986, 1987

French Open: Die Rekordsieger bei den Damen in der Open Era

Name Erfolge Jahre Chris Evert 7 1974, 1975, 1979, 1980, 1983, 1985, 1986 Steffi Graf 6 1987, 1988, 1993, 1995, 1996, 1999 Justine Henin 4 2003, 2005-2007 Margaret Court 3 1969, 1970, 1973 Monica Seles 3 1990-1992

Wimbledon

Das Wimbledon Championship ist das älteste und bedeutendste Tennisturnier der Welt. Wimbledon findet jedes Jahr Ende Juni statt und ist das eintzige, bei dem auf Rasen gespielt wird. Seit 1877 werden auf dem heiligen Rasen des All England Lawn Tennis and Croquet Club Meisterschaften ausgetragen, sieben Jahre später auch für Damen. Um sich seinen vornehmen Charakter zu bewahren, muss bis heute 90 Prozent der Spielkleidung in weiß gehalten sein. Nur in Wimbledon gibt es traditionell am ersten Sonntag einen freien Tag. Besonders Roger Federer und Boris Becker konnten in Wimbledon zahlreiche Erfolge verbuchen, im letzten Jahr siegte Angelique Kerber in der Damen-Konkurrenz.

Wimbledon: Die Rekordsieger bei den Herren in der Open-Era

Name Erfolge Jahre Roger Federer 8 2003-2007, 2009, 2012, 2017 Pete Sampras 7 1993-1995, 1997-2000 Björn Borg 5 1976-1980 Novak Djokovic 4 2011, 2014, 2015, 2018 Boris Becker 3 1985, 1986, 1989

Wimbledon: Die Rekordsieger bei den Damen in der Open-Era

Name Erfolge Jahre Martina Navratilova 9 1978, 1979, 1982-1987, 1990 Steffin Graf 7 1988, 1989, 1991-1993, 1995, 1996 Serena Williams 7 2002, 2003, 2009, 2010, 2012, 2015, 2016 Venus Williams 5 2000, 2001, 2005, 2007, 2008 Billie Jean King 4 1968, 1972, 1973, 1975

US Open

Das letzte Grand-Slam-Turnier des Jahres findet in New York statt. Ausgetragen werden die US Open im August oder September im Billie Jean King National Tennis Center in Flushing Meadows. Seine Ursprünge hat die Veranstaltung in den US National Championships im Jahre 1881. Nachdem eine lange Zeit das Louis Armstrong Stadium als Center Court genutzt wurde, kommt diese Ehre heute dem Arthur Ashe Stadium zu, das 1997 erbaut wurde und mit 22.547 Sirtzplätzen die größte Tennisarena der Welt ist. Aufgrund häufiger Regenunterbrechungen musste das Herren-Finale mehrere Male auf den Montag verschoben werden und findet seit 2013 regulär montags statt.

US Open: Die Rekordsieger bei den Herren in der Open Era

Name Erfolge Jahre Jimmy Connors 5 1974, 1976, 1978, 1982, 1983 Pete Sampras 5 1990, 1993, 1995, 1996, 2002 Roger Federer 5 2004-2008 John McEnroe 4 1979-1981, 1984 Ivan Lendl 3 1985-1987

US Open: Die Rekordsieger bei den Damen in der Open-Era

Name Erfolge Jahre Serena Williams 6 1999, 2002, 2008, 2012-2014 Chris Evert 6 1975-1978, 1980, 1982 Steffi Graf 5 1988, 1989, 1993, 1995, 1996 Martina Navratilova 4 1983, 1984, 1986, 1987 Kim Clijsters 3 2005, 2009, 2010

Welche Spieler gewannen alle vier Grand-Slam-Turniere?

Fred Perry: 8 Grand-Slam-Siege zwischen 1934 und 1936

Don Budge: 6 Grand-Slam-Siege zwischen 1937 und 1938

Rod Laver: 11 Grand-Slam-Siege zwischen 1960 und 1969

Roy Emerson: 12 Grand-Slam-Siege zwischen 1961 und 1967

Andre Agassi: 8 Grand-Slam-Titel zwischen 1992 und 2003

Roger Federer: 20 Grand-Slam-Titel zwischen 2003 und 2018

Rafael Nadal: 17 Grand-Slam-Titel zwischen 2005 und 2018

Novak Djokovic: 14 Grand-Slam-Titel zwischen 2008 und 2018

Welche Spielerinnen gewannen alle vier Grand-Slam-Turniere?