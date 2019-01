Australian Open: Zverev steht in Runde zwei - Deutsche Debütantin deklassiert

Alexander Zverev ist nach Angelique Kerber der zweite Deutsche Tennis-Akteur in der zweiten Runde der Australian Open in Melbourne. Derweil wurde die deutsche Debütantin Tatjana Maria von Serena Williams überrollt. Auch Mona Barthel ist schon raus. Aktuell sind Mischa Zverev (LIVETICKER) und Philipp Kohlschreiber gefordert (LIVETICKER). Später greift dann Novak Djokovic ins Geschehen ein.

Zverev setzte sich gegen den Slowenier Aljaz Bedene nach 1:55 Stunden 6:4, 6:1, 6:4 durch. Zverev (21) trifft am Donnerstag entweder auf Jeremy Chardy oder Ugo Humbert (beide Frankreich).

Die leichte Fußverletzung, die der gebürtige Hamburger im Training erlitten hatte, sollte bis dahin keine Rolle mehr spielen. "Der Knöchel tut noch ein bisschen weh und ist noch ein bisschen geschwollen, es wird aber jeden Tag besser", sagte Zverev nach dem Match gegen Bedene.

Steigerungspotenzial hatte sich der Gewinner des ATP-Finals beim sonst so starken Aufschlag gelassen. Sechs Doppelfehler leistete sich Zverev, der in Melbourne bislang nie über die dritte Runde hinausgekommen ist. Zweimal gab er sein Service ab und setzte sich dennoch ungefährdet durch. Das Break im ersten Satz sei wie ein Weckruf für ihn gewesen, sagte Zverev.

Tatjana Maria von Serena Williams deklassiert

Mit 0:6 und 2:6 musste sich Maria in nur 49 Minuten geschlagen geben. Williams, die sich nach dem Match tröstend zu ihrer unerfahrenen Gegnerin begab, war etwa zwei Jahre nach ihrem letzten Triumph bei den Australian Open nicht aufzuhalten.

Maria war chancenlos gegen Williams' Power, im ersten Satz war sie sogar völlig überfordert. Nur 13 Prozent ihrer ersten Aufschläge landeten im Feld, Maria gelangen zudem nur 5 von 29 Punkten. Im zweiten Durchgang wurde es besser, dennoch endete das ungleiche Duell nach nur 49 Minuten. Maria verließ unter Tränen den Platz.

"Es war wirklich nicht mein Tag. Ich habe zuerst meinen Rhythmus nicht gefunden, und dann geht gegen Serena alles so schnell. Das Schlimmste ist: Ich habe nicht ansatzweise gezeigt, was ich kann", sagte die 31-Jährige. Sie kritisierte aber auch, dass sie im Vergleich zu Williams zu selten hatte auf dem Center Court trainieren dürfen: "Das ist nicht fair. Jeder sollte die gleiche Anzahl von Stunden auf dem Court erhalten.

Mona Barthel ebenfalls früh gescheitert

Mona Barthel machte im weiteren Verlauf des Tages das Quartett an gescheiterten deutschen Tennis-Spielerinnen perfekt. Sie konnte Anastasija Sevastova aus Lettland nichts entgegensetzen und verlor in zwei Sätzen mit 3:6, 1:6. Neben Angelique Kerber, die sich an Tag eins für die zweite Runde qualifizierte, ist somit nurmehr Laura Siegemund im WTA-Rennen.

Die wichtigsten ATP-Ergebnisse des Tages im Überblick

Kei Nishikori (JPN/8) Kamil Majchrzak 3:6, 6:7, 6:0, 6:2, 3:0 Aufgabe Majchrzak Alexander Zverev (GER/4) Aljaz Bedene 6:4, 6:1, 6:4 Philipp Kohlschreiber (GER/32) Li Zhe 6:2 (Spiel läuft) Mischa Zverev (GER) Alexei Popyrin (7.05 Uhr) Maximilian Marterer (GER) Gleb Sakharov (8.10 Uhr) Novak Djokovic (SRB/1) Mitchell Krueger (9 Uhr) Dominic Thiem (AUT/7) Benoit Paire (10.15 Uhr)

Die wichtigen WTA-Ergebnisse des Tages im Überblick