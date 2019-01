Australian Open: Kvitova im Finale, wer folgt? Später Nadal vs. Tsitsipas

Die Australian Open in Melbourne haben mit Petra Kvitova ihre erste Finalistin gefunden. Karolina Pliskova und Naomi Osaka kämpfen um den zweiten Platz der WTA (jetzt im LIVETICKER). Heutiges Highlight: Rafael Nadal gegen Stefanos Tsitsipas.

Kvitova spielt im Finale der Australian Open um ihren dritten Grand-Slam-Titel. Die zweimalige Wimbledonsiegerin gewann in Melbourne gegen Halbfinal-Debütantin Danielle Collins aus den USA 7:6 (7:2), 6:0. Im Endspiel am Samstag trifft Kvitova (28), die im Turnier noch keinen Satz abgegeben hat, auf ihre Landsfrau Karolina Pliskova oder US-Open-Siegerin Naomi Osaka (Japan).

"Das Finale bedeutet alles für mich", sagte Kvitova, die 2011 und 2014 im All England Club triumphiert hatte: "Endlich habe ich es bei einem Major wieder so weit geschafft.

Collins konnte nur bis zum Tiebreak des ersten Satz mithalten. Die 25-Jährige hatte Wimbledonsiegerin Angelique Kerber und die deutsche Nummer zwei Julia Görges aus dem Turnier geworfen, gegen Kvitova kassierte sie jedoch nach 1:34 Stunden die zweite Niederlage des Jahres. Beim WTA-Turnier in Brisbane hatte Kvitova das Duell in drei Sätzen gewonnen.

Zum ersten Mal in diesem Jahr musste wegen der extremen Hitze das Dach über den Rod-Laver-Arena geschlossen werden. Beim Stand von 4:4 im ersten Satz gab es deswegen eine kurze Pause, die Partien auf den Außenplätzen wurden bei Temperaturen von fast 40 Grad unterbrochen. Unter dem Hallendach war Kvitova nicht mehr aufzuhalten und feierte ihren elften Sieg in Serie. Bereits beim Vorbereitungsturnier in Sydney hatte sie den Titel gewonnen.

"Im ersten Satz war ich sehr nervös", gab Kvitova zu. Als das Dach geschlossen wurde, sei sie noch "glücklicher als die Fans" gewesen, die es zuvor in der Sonne kaum ausgehalten hatten. "Ich mag es, in der Halle zu spielen", sagte Kvitova, "und ich liebe Endspiele." Tatsächlich ist ihre Bilanz beeindruckend: Von 32 Finals gewann Kvitova bislang 25. Im Duell mit Pliskova führt sie mit 3:1-Siegen, gegen Osaka hat Kvitova noch nie gespielt.

Die ATP-Ergebnisse des Tages im Überblick

Rafael Nadal (ESP/2) Stefanos Tsitsipas (GRE/14) 9.30 Uhr im LIVETICKER

Die WTA-Ergebnisse des Tages im Überblick