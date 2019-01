Australian Open: Der 2. Tag heute live im TV, Livestream und Liveticker

Heutefindetbei den Australian Open in Melboune der 2. Tag mitweiterenSpielen der 1. Runde statt. AusdeutscherSichtsindalle Augen auf Alexander Zverev (ab 4 UhrimLiveticker) gerichtet, der gegen Aljaz Bedene ins Turnier einsteigt.

Zudemsind Bruder Mischa und Philipp Kohlschreiber gefordert, währendbei den Damen Tatjana Maria auf Serena Williams trifft. Komplettiertwird das deutsche Team durch Maximilian Marterer, Laura Siegemund und Mona Barthel.

Nachdem gestern lediglich Angelique Kerber ihr Match gewinnen konnte, hoffen Alexander Zverev und Co. auf eine bessere Ausbeute in Melbourne. Abgeschlossenwird der Tennistag bei den Herren durch das Match von der Nummer 1 Novak Djokovic gegen Mitchell Krueger (ab 9 UhrimLiveticker). Am morgigen Mittwoch beginnt die 2. Runde der Australian Open.

Australian Open: Die Partien der 1. Runde am heutigen Dienstag

Frauen:

Uhrzeit Spielerin 1 Spielerin 2 Ergebnis 9 Uhr Simona Halep Kaia Kanepi 6.15 Uhr Sofia Kenin Veronika Kudermetova 5 Uhr Alize Cornet Lara Arruabarrena 4.15 Uhr Venus Williams Mihaela Buzarnescu 5 Uhr Carla Suarez-Navarro Clara Burel 5.30 Uhr Samantha Stosur Dayana Yastremska 3 Uhr Eugenie Bouchard Shuai Peng 2.15 Uhr Tatjana Maria Serena Williams 3 Uhr Daria Kasatkina Timea Bacsinszky 3 Uhr Natalia Vikhlyantseva Varvara Lepchenko 1 Uhr Johanna Konta Alja Tomljanovic 2.15 Uhr Saisai Zheng Garbine Muguruza 4.15 Uhr Camila Giorgi Dalila Jakupovic 6.15 Uhr Iga Swiatek Ana Bogdan 3 Uhr Madison Brengle Misaki Doi 1 Uhr Karolina Muchova Karolina Pliskova 11 Uhr Naomi Osaka Magda Linette 3 Uhr Tamara Zidansek Daria Gavrilova 4.15 Uhr Laura Siegemund Victoria Azarenka 4.15 Uhr Stefanie Vögele Su-Wei Hsieh 1 Uhr Qiang Wang Fiona Ferro 1 Uhr Zarina Diyas Aleksandra Krunic 3 Uhr Bianca Andreescu Whitney Osuigwe 3 Uhr Mona Barthel Anastasija Sevastova 1 Uhr Elise Mertens Anna Schmiedlova 4.15 Uhr Lin Zhu Margarita Gasparyan 1 Uhr Pauline Parmentier Anastasia Potapova 1 Uhr Destanee Aiava Madison Keys 6.15 Uhr Dominika Cibulkova Shuai Zhang 6.15 Uhr Kristyna Pliskova Anna Blinkova 6.15 Uhr Viktoria Kuzmova Kateryna Kozlova 6.15 Uhr Viktoria Golubic Elina Svitolina

Herren:

Uhrzeit Spieler 1 Spieler 2 Ergebnis 9 Uhr Novak Djokovic Mitchell Krueger 5.30 Uhr Jo-Wilfried Tsonga Martin Klizan 3.30 Uhr Taro Daniel Thanasi Kokkinakis 4.15 Uhr Pablo Andujar Denis Shapovalov 4.15 Uhr David Goffin Christian Garin 4.15 Uhr Marcel Granollers Marius Copil 1 Uhr Jiri Vesely Ryan Harrison 1 Uhr Lloyd Harris Daniil Medvedev 1 Uhr Fabio Fognini Jaume Munar 1 Uhr Nicolas Jarry Leonardo Mayer 1 Uhr Ilya Ivashka Malek Jaziri 2.15 Uhr Luca Vanni Pablo Carreno 4.15 Uhr Philipp Kohlschreiber Zhe Li 3 Uhr Guido Pella Joao Sousa 1 Uhr Ivo Karlovic Hubert Hurkacz 1 Uhr Kamil Majchrzak Kei Nishikori 3.30 Uhr Alexander Zverev Aljaz Bedene 4.15 Uhr Jeremy Chardy Ugo Humbert 2.15 Uhr Alex Bolt Jack Sock 3 Uhr Bjorn Fratangelo Gilles Simon 2.15 Uhr Hyeon Chung Bradley Klahn 1 Uhr Sam Querrey Pierres Hugues Herbert 5.30 Uhr Stan Wawrinka Ernests Gulbis 9 Uhr Nick Kyrgios Milos Raonic 2.15 Uhr Borna Coric Steve Darcis 1 Uhr Albert Ramos Marton Fucsovics 2.15 Uhr Laslo Djere Evgeny Donskoy 4.15 Uhr Filip Krajinovic Marco Cecchinato 4.15 Uhr Lucas Pouille Mikhail Kukushkin 5.30 Uhr Maximilian Marterer Gleb Sakharov 5.30 Uhr Alexei Popyrin Mischa Zverev 10.15 Uhr Benoit Paire Dominic Thiem

Wann und wo finden die Australian Open 2019 statt?

Die Australian Open finden vom 14. bis 27. Januar in Melbourne statt. Gespielt wird in einer Night Session um 19 Uhr Ortszeit (9 Uhr MEZ) und einer Day Session um 11 Uhr (1 Uhr MEZ).

Australien Open 2019: Den 2. Tag im Livestream sehen

Die Australian Open werden im deutschsprachigen Raum von Eurosport übertragen. Der Sportsender bietet mit dem Eurosport Player einen Livestream zu jedem Court an. SPOX bietet euch zu zahlreichen Partien einen kostenlosen Liveticker.

Australian Open 2019: Zeitplan und Sessions

Die Spiele der Night Session finden nur in der Rod Laver- und Margaret Court-Arena statt.

Datum Day-Session Night-Session Event Dienstag, 15.1. ab 1 Uhr ab 9 Uhr 1. Runde Herren und Damen Mittwoch, 16.1. ab 1 Uhr ab 9 Uhr 2. Runde Herren und Damen Donnerstag, 17.1. ab 1 Uhr ab 9 Uhr 2. Runde Herren und Damen Freitag, 18.1. ab 1 Uhr ab 9 Uhr 3. Runde Herren und Damen Samstag, 19.1. ab 1 Uhr ab 9 Uhr 3. Runde Herren und Damen Sonntag, 20.1. ab 1 Uhr ab 9 Uhr 4. Runde Herren und Damen Montag, 21.1. ab 1 Uhr ab 9 Uhr 4. Runde Herren und Damen Dienstag, 22.1. ab 1 Uhr ab 9 Uhr Viertelfinale Herren und Damen Mittwoch, 23.1. ab 1 Uhr ab 9.30 Uhr Viertelfinale Herren und Damen Donnerstag, 24.1. ab 4 Uhr ab 9.30 Uhr Halbfinale Damen und Herren Freitag 25.1. - ab 6 Uhr Finale Damen-Doppel, Halbfinale Herren Samstag, 26.1. - ab 9.30 Finale Damen und Finale Mixed Sonntag, 27.1. - ab 5 Uhr Finale Herren-Doppel, Finale Herren

