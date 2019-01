Australian Open 2019: Spielplan, TV-Übertragung, Livestream und Liveticker

Vom 14. bis 27. Januar finden in Melbourne die Australian Open statt. Beim ersten Tennis-Grand-Slam-Turnier des Jahres gehen wie gewohnt auch zahlreiche deutsche Sportler an den Start. Mit Angeliquer Kerber und Alexander Zverev gehören zwei davon zum engeren Favoritenkreis. Bei SPOX erfahrt ihr alles Wissenswerte zur Auslosung, den Terminen und der Übertragung im TV und Livestream des Happy Slam.

Im vergangenen Jahr sicherten sich Roger Federer und Caroline Wozniacki den Titel. Während der Schweizer neben Novak Djokovic als Top-Favorit bei den Herren ins Turnier geht, ist das Damenfeld wie üblich sehr ausgeglichen besetzt. Serena Williams könnte nach ihrer Babypause durch einen Sieg in Melbourne ihren 24. Grand-Slam-Ttiel einfahren und mit der Rekordhalterin Margaret Court gleichziehen.

Ab diesem Jahr gibt es bei den Australian Open eine Besonderheit: Erstmals wird der fünfte Satz nicht mehr ausgespielt, bis ein Spieler zwei Spiele Vorsprung hat, sondern im so genannten Matchtiebreak entschieden. Dieser kommt beim Stand vom 6:6 zum Einsatz und wird - wie im Doppel - bis zum 10. Punkt ausgespielt.

Wann und wo finden die Australian Open 2019 statt?

Traditionell sind die Australian Open das erste Grand-Slam-Turnier im Tennis-Jahr und finden im Januar statt. Das Hauptturnier startet am 14. Januar und endet mit dem Herren-Finale am 27. Januar. Bereits am 8. Januar beginnt die Qualifikation, in der sich Spieler die Teilnahmeberechtigung für das Hauptfeld erspielen können.

Seit 1972 wird das Turnier unter dem Namen Australian Open dauerhaft in Melbourne ausgetragen. Bei einem Vorgängerturnier ab 1905 kooperierte Australien mit Neuseeland und führte eine Veranstaltung an regelmäßig wechselnden Orten durch. 1927 wurde das Turnier von Australasian Championships in Australian Championships umbenannt.

1988 wurde erstmals im damaligen Flinders-Park - seit 1997 Melbourne-Park - gespielt. Die neue Anlage wurde mit Hartplätzen ausgestattet. Der Melbourne-Park umfasst 24 Courts. Die drei größten Plätze sind die Rod Laver-, Margaret Court- und die Hisense-Arena. Diese verfügen über Schiebedächer.

TV und Livestream: Wo kann ich die Australian Open 2019 live sehen?

Die Australian Open 2019 werden wie gewohnt exklusiv von Eurosport übertragen. Der Sportsender zeigt jeden Tag die wichtigsten Partien auf Eurosport 1 und weitere Spiele auf den kostenpflichtigen Nebensendern Eurosport 2 und Eurosport 360. Ebenso bietet Eurosport einen Livestream an. Der Eurosport Player kann jedoch nur über ein kostenpflichtiges Abonnement genutzt werden.

Unter anderem fungiert Boris Becker als Experte bei Eurosport. Dieser informiert die Zuschaer in seinem täglichen Format Matchball Becker über die aktuellen Geschehnisse bein den Australian Open.

Australian Open 2019: Zeitplan und Sessions

Wie bei den US Open gibt es auch bei den Australian Open eine Night Session, die um 19:00 Uhr Ortszeit (9 Uhr MEZ) startet. Die Day Session wird um 11 Uhr (1 Uhr MEZ) eröffnet. Die Spiele der Night Session finden nur in der Rod Laver- und Margaret Court-Arena statt.

Datum Day-Session Night-Session Event Montag, 14.1. ab 1 Uhr ab 9 Uhr 1. Runde Herren und Damen Dienstag, 15.1. ab 1 Uhr ab 9 Uhr 1. Runde Herren und Damen Mittwoch, 16.1. ab 1 Uhr ab 9 Uhr 2. Runde Herren und Damen Donnerstag, 17.1. ab 1 Uhr ab 9 Uhr 2. Runde Herren und Damen Freitag, 18.1. ab 1 Uhr ab 9 Uhr 3. Runde Herren und Damen Samstag, 19.1. ab 1 Uhr ab 9 Uhr 3. Runde Herren und Damen Sonntag, 20.1. ab 1 Uhr ab 9 Uhr 4. Runde Herren und Damen Montag, 21.1. ab 1 Uhr ab 9 Uhr 4. Runde Herren und Damen Dienstag, 22.1. ab 1 Uhr ab 9 Uhr Viertelfinale Herren und Damen Mittwoch, 23.1. ab 1 Uhr ab 9.30 Uhr Viertelfinale Herren und Damen Donnerstag, 24.1. ab 4 Uhr ab 9.30 Uhr Halbfinale Damen und Herren Freitag 25.1. - ab 6 Uhr Finale Damen-Doppel, Halbfinale Herren Samstag, 26.1. - ab 9.30 Finale Damen und Finale Mixed Sonntag, 27.1. - ab 5 Uhr Finale Herren-Doppel, Finale Herren

Welche Deutschen nehmen an den Australian Open Teil? Wann spielen Sie?

Die Spiele der deutschen Teilnehmer in der ersten Runde

Das Hauptfeld der Australian Open wird am 10. Januar ausgelost. Die Spiele der deutschen Spieler werden hier fortlaufend aktualisiert. Aus der Qualifikation können noch weitere Deutsche nachrücken.

Herren Damen Alexander Zverev Angelique Kerber Philipp Kohlschreiber Julia Görges Peter Gojowczyk Mona Barthel Maximilian Marterer Tatjana Maria Jan-Lennard Struff Andrea Petkovic Mischa Zverev

Australian Open 2019: Wer sind die Favoriten in der Herrenkonkurrenz?

Neben dem zweifachen Titelverteidiger Roger Federer, der seine starke Form beim Sieg im Hopman Cup mit Belinda Bencic unter Beweis gestellt hat, rechnen sich insbesondere Novak Djokovic und Alexander Zverev Siegchancen aus. Djokovic und Federer könnten sich durch einen Erfolg mit sieben Turniersiegen zum alleinigen Rekordhalter in der Open-Era krönen.

Zverev fährt nach seinem Sieg bei den ATP-Finals mit großem Selbstvertrauen nach Melbourne und ist an Position vier gesetzt. Auch Rafael Nadal, Nummer zwei der Weltrangliste, muss man auf der Rechnung haben. Der Spanier hat jedoch mit körperlichen Problemen zu kämpfen.

Australian Open 2019: Die Rekordsieger bei den Herren in der Open-Era

Name Erfolge Jahre Novak Djokovic 6 2008, 2011-2013, 2015, 2016 Roger Federer 6 2004, 2006, 2007, 2010, 2017, 2018 Andre Agassi 4 1995, 2000, 2001, 2003 Mats Wilander 3 1983, 1984, 1988 Boris Becker 2 1991, 1996

Australian Open 2019: Wer sind die Favoriten in der Damenkonkurrenz?

Spannender könnte es nicht sein: Das Feld wird von der Weltranglisten-Ersten Simona Halep angeführt, mindestens zehn Spielerinnen dürfen sich Hoffnungen auf den Grand-Slam-Titel machen. Auch Angelique Kerber gehört nach starken Leistungen im Jahr 2018 zum engeren Favoritenkreis. Julia Görges geht nach dem Turniersieg in Auckland mit einem Erfolgserlebnis in den Happy Slam. Weiterhin heiß gehandelt sind Naomi Osaka und Vorjahressiegerin Caroline Wozniacki. Und dann gibt es ja auch noch Rekordhalterin Serena Williams, die nach Babypause immer für einen Titel gut ist - auch wenn sie nur an Position 16 gesetzt ist.

Australian Open 2019: Die Rekordsieger bei den Damen in der Open-Era

Name Erfolge Jahre Serena Williams 7 2008, 2011-2013, 2015, 2016 Margaret Court 4 1969-1971, 1973 (insgesamt 11 Titel) Steffi Graf 4 1988-1990, 1994 Monika Seles 4 1991-1993, 1996 Evonne Goolagong 4 1974-1977

Preisgeld bei den Australian Open 2019

Der Veranstalter hat das Preisgeld für die diesjährigen Australian Open auf eine neue Rekordsumme erhöht. Die insgesamt ausgeschütteten 62,5 Millionen Australische US-Dollar (39,14 Millionen Euro) bedeuten eine Steigerung von 14 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Der Anstieg seit 2001 beträgt sogar unglaubliche 351 Prozent.

Champion: 4,1 Millionen AUS-Dollar (2,57 Millionen Euro)

Finalist: 2,05 Millionen AUS-Dollar

Halbfinalisten: 920.000 AUS-Dollar

Viertelfinalisten: 460.000 AUS-Dollar

Achtelfinalist: 260.000 AUS-Dollat

3. Runde: 155.000 AUS-Dollar

2. Runde: 105.000 AUS-Dollar

1. Runde: 75.000 AUS-Dollar

Die Sieger der vergangenen 5 Jahre bei den Australian Open