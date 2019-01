Australian Open 2019: Damen-Finale mit Naomi Osaka gegen Petra Kvitova heute live im TV und Livestream

Das Finale der Damen bei den Australian Open findet heute zwischen Naomi Osaka und Petra Kvitova statt. Alle wichtigen Informationen zum Match und wie ihr dieses live im TV und Livestream verfolgen könnt, liefert euch SPOX.

Petra Kvitova setzte sich im Halbfinale gegen die US-Amerikanerin Danielle Collins, die zuvor Angelique Kerber und Julia Görges aus dem Turnier geworfen hatte, mit 7:6 (7:2), 6:0 in zwei Sätzen durch. "Das Finale bedeutet alles für mich. Endlich habe ich es bei einem Major wieder so weit geschafft", sagte die Tschechin.

Ihre Landsfrau Karolina Pliskova wurde von der Japanerin Naomi Osaka eliminiert und verlor in einem harten Kampf in drei Sätzen mit 6:2, 4:6, 6:4. Die 21-jährige US-Open-Gewinnerin wird ihr zweites Finale überhaupt bestreiten und versuchen ihren zweiten Grand-Slam-Titel in Folge zu erringen.

Beide Spielerinnen kämpfen um das Preisgeld in Höhe von rund 2,56 Millionen Euro.

Australian Open 2019: Wo und wann findet das Finale statt?

Am heutigen Samstagmorgen um ca. 9.30 Uhr beginnt das Finale der Damen bei den Australian Open. Naomi Osaka und Petra Kvitova treffen in der Rod Laver Arena aufeinander und kämpfen dort um den Grand-Slam-Titel.

Australian Open: Das Finale der Damen live im TV, Livestream

Auch dieses Match zwischen Naomi Osaka und Petra Kvitova wird live und in voller Länge im Free-TV zu sehen sein. Der Sender Eurosport überträgt alle Spiele der Australian Open 2019 und bietet zudem einen kostenpflichtigen Livestream mit dem Eurosport Player an.

Australian Open 2019: Zeitplan