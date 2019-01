Australian Open 2019: Die Halbfinals heute live im TV, Livestream und Liveticker

Da waren es nur noch vier: Heute werden bei den Australian Open die Halbfinalspiele ausgetragen. SPOX zeigt euch, wer noch im Rennen um den ersten Grand-Slam-Titel des Jahres ist und wo die Partien im TV und Liveticker zu sehen sind.

Am 11. Turniertag der Australian Open finden die beiden Halbfinals der Damen sowie das erste Halbfinale der Herren statt. Nachdem sich gestern Karolina Pliskova in einem Tennis-Krimi gegen Serena Williams durchsetzete, will die Tschechin heute gegen Naomi Osaka ins Endspiel einziehen.

In der zweiten Partie der Vorschlussrunde duellieren sich Petra Kvitova und Danielle Collins, die Angelique Kerber und Julia Görges aus dem Turnier warf. Im Herrenfeld stehen sich Rafael Nadal - Sieger im Jahr 2009 - und der Grieche Stefanos Tsitsipas gegenüber.

Australian Open: Livestream, TV und Liveticker

Die Spiele der Australian Open werden bei Eurosprt im Free-TV übertragen. Im kostenpflichtigen Livestream könnt ihr mit dem Eurosport Player alle Turnierspiele verfolgen. SPOX bietet euch zu allen Halbfinalspielen des heutigen Tages einen umfangreichen Liveticker, mit dem ihr immer auf dem Laufenden bleibt.

Australian Open: Die Halbfinal-Partien des 11. Tages

Herren:

Datum Uhrzeit Spieler 1 Spieler 2 Liveticker Ergebnis 24.01.2019 9.30 Uhr Stefanos Tsitsipas (14) Rafael Nadal (2) SPOX

Damen:

Datum Uhrzeit Spieler 1 Spieler 2 Liveticker Ergebnis 24.01.2019 4 Uhr Petra Kvitova (8) Danielle Collins SPOX 24.01.2019 5.30 Uhr Karolina Pliskova (7) Naomi Osaka (4) SPOX

Australian Open 2019: Zeitplan