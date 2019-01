Australian Open 2019: Die Achtelfinals live im TV, Livestream und Liveticker

An Tag 6 der Australian Open konnten die Teilnehmer ihre letzten Tickets für das Achtelfinale lösen. Diese werden am Sonntag, den 20. Januar und am Montag, den 21. Januar ausgetragen. Welche Topspieler im Einsatz sind und wo ihr die Australian Open verfolgen könnt, erfahrt ihr hier bei SPOX.

Beim 6:3, 6:3, 6:2 in der dritten Runde gegen den australischen Außenseiter Alex Bolt sparte Alexander Zverev genug Kraft für die kommende Aufgabe. In seinem ersten Achtelfinale bei den Australian Open trifft die deutsche Tennishoffnung nun auf den Kanadier Milos Raonic.

Zverev muss erst am 21. Januar antreten, am heutigen Sonntag erwarten uns mit Spielen von Roger Federer und Rafael Nadal allerdings weitere hochklassige Spiele.

Spieler mit den meisten Turniersiegen auf der ATP-Tour © getty 1/16 Rafael Nadal hat in Toronto im Finale Stefanos Tsitsipas mit 6:2, 7:6 bezwungen und damit das 80. ATP-Turnier seiner Karriere gewonnen. Doch wer hat die meisten ATP-Titel geholt? Hier gibt es das Ranking... © getty 2/16 Platz 15: Thomas Muster (Österreich), 44 Turniersiege. © getty 3/16 Platz 14: Andy Murray (Großbritannien), 45 Turniersiege. © getty 4/16 Platz 13: Boris Becker (Deutschland), 49 Turniersiege. © getty 5/16 Platz 12: Ilie Nastase (Rumänien), 58 Turniersiege. © getty 6/16 Platz 11: Andre Agassi (USA), 60 Turniersiege. © getty 7/16 Platz 10: Guillermo Vilas (Argentinien), 62 Turniersiege. © getty 8/16 Platz 8: Björn Borg (Schweden), 64 Turniersiege. © getty 9/16 Platz 8: Pete Sampras (USA), 64 Turniersiege. © getty 10/16 Platz 7: Novak Djokovic (Serbien), 69 Turniersiege. © getty 11/16 Platz 6: Rod Laver (Australien): 74 Turniersiege. © getty 12/16 Platz 5: John McEnroe (USA), 77 Turniersiege. © getty 13/16 Platz 4: Rafael Nadal (Spanien), 80 Turniersiege. © getty 14/16 Platz 3: Ivan Lendl (Tschechoslowakei/USA), 94 Turniersiege. © getty 15/16 Platz 2: Roger Federer (Schweiz), 98 Turniersiege. © getty 16/16 Platz 1: Jimmy Connors (USA), 109 Turniersiege

Australian Open: Datum, Uhrzeit

Seit dem 14. Januar finden die Australian Open in Melbourne statt. Noch bis zum 27. Januar dauert das erste Grand-Slam-Turnier des Jahres an. Die Spieltage werden jeweils in einer Day-Session um 11 Uhr Ortszeit (1 Uhr MEZ) und in einer Night-Session um 19 Uhr Ortszeit (9 Uhr MEZ) ausgetragen.

Angelique Kerber gewinnt Wimbledon: Die besten Bilder ihrer Karriere © getty 1/46 Sie hat es geschafft! Am 14. Juli 2018 erfüllt sich Angelique Kerber ihren Kindheitstraum und gewinnt den Titel beim prestigeträchtigsten Tennis-Turnier der Welt. Grund genug, auf die Karriere der deutschen Tennis-Queen zurückzublicken. © imago 2/46 Viele Jahre zuvor hat sie vermutlich noch nicht mal geträumt: Angie im nach ihr selbst benannten Tennis Centre im polnischen Puszczykowo. © imago 3/46 Angies Mama ist Deutsche, der Vater stammt aus Polen. Doch für sie stand es nie ernsthaft zur Debatte, nicht für Deutschland Tennis zu spielen. © getty 4/46 Seit 2003 ist Angelique Profi. 2007 erreichte sie erstmals das Hauptfeld bei einem Grand-Slam-Turnier, der erste Turniersieg folgte 2012. © getty 5/46 2012 gewann sie in Paris gegen Lokalmatadorin Marion Bartoli ihr erstes WTA-Turnier. Die Trophäe wollen wir unkommentiert lassen. © getty 6/46 2015 war ihr bis dahin bestes Jahr: Sie gewann vier Turniere auf drei unterschiedlichen Belägen. Hier jubelt sie in Stuttgart. © getty 7/46 Und auch in Birmingham klappte es mit dem Turniersieg. Auch hier sagen wir nichts zur Trophäe. Was sollten wir auch? © getty 8/46 Doch den ganz großen Durchbruch feiert man bekanntlich bei Grand-Slam-Turnieren. Fassungslos reagiert Angie nach ihrem Sieg im ... © getty 9/46 ... Viertelfinale der US Open 2011 gegen die Italienerin Flavia Pennetta. Damals war Angie ungesetzt. Im Halbfinale war Sam Stosur einen Tick stärker. © getty 10/46 Im Viertelfinale von Wimbledon lieferte sie sich 2012 mit Sabine Lisicki einen unfassbaren Fight (7:5 im 3. Satz). Im Halbfinale scheiterte sie aber an Agnieszka Radwanska. © getty 11/46 Hübsch machen für die WTA Finals in Istanbul 2012. © getty 12/46 2012 gehörte sie erstmals zum erlauchten Kreis der acht besten Tennisspielerinnen der Saison. Ja, richtig, hier fehlen zwei. © getty 13/46 Als Spielerin der absoluten Weltklasse sind natürlich permanent die Objektive der Kameras auf einen gerichtet. Immer hübsch lächeln! © getty 14/46 Fotos mit Tieren gehen immer ... © getty 15/46 Erst der Delfin, jetzt die Kängurus. Die obligatorischen Koala-Bären lassen wir jetzt mal. © facebook/angelique kerber 16/46 Social-Media-mäßig ist bei Angie nicht unbedingt die Hölle los. Ein paar schöne Urlaubsschnappschüsse gibt's trotzdem. © getty 17/46 Es kann sein, dass den Herren der Tennis-Schöpfung solche Termine erspart bleiben. © getty 18/46 Zur Strafe sehen die dann aber auch nicht halb so gut aus. © getty 19/46 Wie bereits erwähnt, hat sich Angie ganz bewusst dafür entschieden, für Deutschland zu spielen. Im Fed Cup feierte sich bereits große Erfolge. © getty 20/46 Allerdings hat es noch nicht für den Titel gereicht: 2014 schaffte es das DHB-Team ins Finale, wo man aber an Tschechien scheiterte. © getty 21/46 Angie auf dem Weg zum großen Finale in Melbourne. Serena Williams, die haushohe Favoritin, ist ihr dicht auf den Fersen. © getty 22/46 Da geht sie noch an der Daphne Akhurst Trophy vorbei. © getty 23/46 Ein paar Stunden später ist sie am Ziel ihrer Träume angelangt: 6:4, 3:6, 6:4 gegen Serena Williams. © getty 24/46 Angie Kerber gewinnt ihr erstes Grand-Slam-Turnier, Serena Williams verpasst ihren 22. Triumph. © getty 25/46 Angie hat mit 28 Jahren den vorläufigen Höhepunkt ihrer Karriere erreicht. Netter Nebeneffekt: Sie klettert auf Rang 2 der Weltrangliste. © getty 26/46 Am Tag danach: Posieren mit dem Silberpokal. Ob sie ihren Triumph überhaupt schon begriffen hat? © getty 27/46 Ein erfrischendes Bad im Yarra River in Melbourne. Geschlafen hatte sie zuvor nicht: "Das hat sich gelohnt, das war es wert." © getty 28/46 Melbourne als Stunde null, danach ist alles anders. Die Grand-Slam-Siegerin ist gefragt wie nie. Mal kurz die Aufnahmegeräte zählen ... © getty 29/46 Für Angie eine neue Herausforderung. Auf dem Platz geht ihr die Luft aus. Es hagelt Erstrundenniederlagen in Doha und Indian Wells. © getty 30/46 Termine über Termine. Eine Doppelgängerin wäre jetzt hilfreich ... © getty 31/46 Erst beim Heimturnier in Stuttgart darf die Titelverteidigerin im April aufatmen. Ein Turniererfolg nach der Stunde null in Melbourne? Check! © getty 32/46 Hübsche Trophäe, Angie! © getty 33/46 Doch danach ist wieder der Wurm drin. Mit Erstrundenniederlagen in Madrid und Rom reist Angie nach Paris. © getty 34/46 Der Druck ist zu groß! Bei den French Open scheitert Kerber in der ersten Runde an Kiki Bertens. © getty 35/46 Doch schon in Wimbledon kehrt der Erfolg zurück! Bis ins Finale schafft es Kerber, dort trifft sie auf Serena Williams ... © getty 36/46 ... und verliert mit 5:7, 3:6. Zwar darf Angie das Silbertablett halten, doch die Enttäuschung über die Niederlage ist ihr deutlich anzusehen. © getty 37/46 Nein Angie, verstecken musst du dich nicht! Schon in Cinncinati und später bei den Olympischen Spielen in Rio brilliert Kerber erneut und schafft es jeweils bis ins Finale. Die Rührung ist ihr anzusehen. © getty 38/46 Im Finale von Rio muss sich Kerber dann überraschend Underdog Monica Puig geschlagen geben. Über Olympisches Silber kann man sich natürlich trotzdem freuen! © getty 39/46 Wenige Wochen später fertigt Kerber bei den US Open jede Gegnerin ab. Besonders Roberta Vinci muss beim 7:5, 6:0 im Viertelfinale dran glauben. Im Halbfinale geht's dann gegen Angstgegnerin Caroline Wozniacki ... © getty 40/46 ... und die fertigt Kerber fast schon mühelos glatt in zwei Sätzen ab. Weil Williams zuvor ihr Halbfinale gegen Pliskova verloren hatte, steht fest: Hier spielt die neue Nummer 1 der Welt! © getty 41/46 Angelique Kerber! © getty 42/46 Und ihre neue Spitzenposition in der Welt bestätigt sie auch direkt. Im Finale der US-Open schlägt sie Karolina Pliskova und darf sich zweifache Grand-Slam-Siegerin nennen. © getty 43/46 Doch mit dem Druck der Nummer eins kommt Angie nicht gut klar. 2017 wird ein Jahr der Krisen... Kerber rutscht von einer Niederlage in die nächste © getty 44/46 Am Ende des Jahres rutscht Kerber aus den Top 20. Sie trennt sich von ihrem langjährigen Trainer Torben Beltz. Frust statt Feierlaune ist angesagt © getty 45/46 Doch 2018 beginnt wieder erfolgreich. In Sydney gewinnt sie gleich ihr erstes Turnier. Gut gelaunt geht es zu den Australian Open. Ob da der nächste Titel winkt? © getty 46/46 Und dann kommt der 14. Juli 2018 - der bisher größte Tag ihrer Tennsikarriere. Mit 6:3 und 6:3 besiegt sie Serena Williams im Wimbledon Finale und holt sich den Titel des prestigeträchtigsten Turniers der Welt.

Australian Open: Übertragung, LIVE-TICKER

Im Free-TV könnt ihr die Australian Open bei Eurosport 1 verfolgen. Eurosport stellt euch zusätzlich einen kostenpflichtigen Livestream mit dem Eurosport Player zur Verfügung, dort könnt ihr jedes einzelne Match live am Bildschirm schauen.

Ihr könnt allerdings auch viele Spiele der Australian Open im ausführlichen LIVETICKER von SPOX verfolgen.

Australian Open: Die Achtelfinals im Überblick

Herren:

Datum Uhrzeit Spieler 1 Spieler 2 Liveticker 20. Januar 3.00 Uhr Frances Tiafoe Grigor Dimitrov 20. Januar 4.30 Uhr Tomas Berdych Rafarl Nadal SPOX 20. Januar 7.00 Uhr Marin Cilic Roberto Bautista Agut 20. Januar 9.00 Uhr Stefanos Tsitsipas Roger Federer SPOX 21. Januar noch offen Pablo Carreno Busta Kei Nishikori 21. Januar noch offen Novak Djokovic Daniil Medvedev 21. Januar noch offen Alexander Zverev Milos Raonic 21. Januar noch offen Lucas Pouille Borna Coric

Frauen: