Australian Open: Turnierauftakt heute live im TV, Livestream und Liveticker

Am heutigen Montag findet die erste Runde der Herren und Damen bei den Australian Open in Melbourne statt. Am ersten Tag steigt die deutsche Favoritin Angelique Kerber ein (ab 4.30 Uhr im LIVETICKER). Zudem werden auch Andrea Petkovic, Julia Görges und Rudolf Molleker (ab 4.30 Uhr im LIVETICKER) am Montag ihre ersten Spiele des Grand-Slam-Turniers bestreiten. Wo und wann ihr die Spiele verfolgen könnt, erfahrt ihr hier bei SPOX.

Die Australien Open gehen in die erste Runde und damit auch 13 deutsche Tennisprofis. Alexander Zverev und Angelique Kerber zählen zum engeren Favoritenkreis.

Artikel und Videos zum Thema Erlebe Spitzensport live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Sollte Zverev, der am Dienstag in den Happy Slam einsteigt, als inoffizieller Weltmeister zum Turnierstart wieder hundertprozentig fit sein, könnte das erste Grand-Slam-Turnier des Jahres aus deutscher Sicht sehr erfolgreich werden.

Wann und wo finden die Australian Open 2019 statt?

Die Australien Open finden vom 14. bis 27. Januar in Melbourne statt. Gespielt wird immer in einer Night Session um 19 Uhr Ortszeit (9 Uhr MEZ) und einer Day Session um 11 Uhr (1 Uhr MEZ).

Australien Open: Die Partien am heutigen Montag

Frauen

Uhrzeit Spielerin 1 Spielerin 2 Liveticker 1 Uhr Sorana Cîrstea Rebecca Peterson 1 Uhr Julia Görges Danielle Collins Liveticker 1 Uhr Heather Watson Petra Martić 1 Uhr Jessika Ponchet Caroline Garcia 1 Uhr Ysaline Bonaventure Sachia Vickery 1 Uhr Katie Boulter Jekaterina Walerjewna Makarowa 1 Uhr Markéta Vondroušová Jewgenija Sergejewna Rodina 1 Uhr Anna Nikolajewna Kalinskaja Aryna Sabalenka 1 Uhr Donna Vekić Kristina Mladenovic 1 Uhr Astra Sharma Priscilla Hon 1 Uhr Marija Jurjewna Scharapowa Harriet Dart 2.15 Uhr Sloane Stephens Taylor Townsend 2.15 Uhr Bethanie Mattek-Sands Zoe Hives 2.15 Uhr Beatriz Haddad Maia Bernarda Pera 2.15 Uhr Paula Badosa Gibert Kimberly Birrell 2.15 Uhr Lesja Zurenko Jekaterina Jewgenjewna Alexandrowa 3 Uhr Maria Sakkari Jeļena Ostapenko 3 Uhr Ons Jabeur Tímea Babos 3 Uhr Monica Niculescu Amanda Anisimova 3 Uhr Mónica Puig Anastassija Sergejewna Pawljutschenkowa 4.15 Uhr Polona Hercog Angelique Kerber Liveticker 4.15 Uhr Alison Riske Kiki Bertens 4.15 Uhr Ellen Perez Wang Yafan 4.15 Uhr Julija Antonowna Putinzewa Barbora Strýcová 4.15 Uhr Anett Kontaveit Sara Sorribes Tormo 5 Uhr Belinda Bencic Kateřina Siniaková 5.30 Uhr Irina-Camelia Begu Andrea Petković Liveticker 6 Uhr Wera Lapko Johanna Larsson 6 Uhr Kirsten Flipkens Aljaksandra Sasnowitsch 9 Uhr Petra Kvitová Magdaléna Rybáriková 9 Uhr Alison Van Uytvanck Caroline Wozniacki 9 Uhr Ashleigh Barty Luksika Kumkhum

Herren

Uhrzeit Spieler 1 Spieler 2 Liveticker 1 Uhr Michael Mmoh Radu Albot 1 Uhr Miomir Kecmanović Fernando Verdasco 1 Uhr Kevin Anderson Adrian Mannarino 1 Uhr Christopher Eubanks Nikolos Bassilaschwili 1 Uhr Stefano Travaglia Guido Andreozzi 2.15 Uhr Grigor Dimitrow Janko Tipsarević 2.15 Uhr Frances Tiafoe Prajnesh Gunneswaran 2.15 Uhr Guillermo García López Robin Haase 2.15 Uhr Pablo Cuevas Dušan Lajović 2.15 Uhr Stefanos Tsitsipas Matteo Berrettini 2.15 Uhr James Duckworth Rafael Nadal 3 Uhr Jason Kubler Thomas Fabbiano 3.30 Uhr Mirza Bašić Henri Laaksonen 3.30 Uhr Tatsuma Itō Daniel Evans 3.30 Uhr Reilly Opelka John Isner 3.30 Uhr Peter Gojowczyk Karen Abgarowitsch Chatschanow 4.15 Uhr Marc Polmans Denis Kudla 4.15 Uhr Viktor Troicki Roberto Carballés Baena 4.15 Uhr Andrei Andrejewitsch Rubljow Mackenzie McDonald 4.15 Uhr Kyle Edmund Tomáš Berdych 4.15 Uhr Rudi Molleker Diego Schwartzman Liveticker 5 Uhr Alex De Minaur Pedro Sousa 5.30 Uhr Federico Delbonis John Millman 5.30 Uhr Feliciano López Jordan Thompson 5.30 Uhr Gaël Monfils Damir Džumhur 7 Uhr Yoshihito Nishioka Tennys Sandgren 7 Uhr Cameron Norrie Taylor Fritz 7 Uhr Matthew Ebden Jan-Lennard Struff 7 Uhr Andreas Seppi Steve Johnson 8 Uhr Roberto Bautista Agut Andy Murray Liveticker 10.15 Uhr Denis Istomin Roger Federer Liveticker 10.15 Uhr Marin Čilić Bernard Tomic

Australien Open 2019: Die erste Runde im Livestream sehen

Die Australian Open werden im deutschsprachigen Raum von Eurosport übertragen. Der Sport-Kanal bietet mit dem Eurosport Player einen Livestream zu jedem Court an.

Zusätzlich stellt SPOX zu zahlreichen Matches einen kostenlosen Liveticker zur Verfügung.

Australian Open 2019: Zeitplan und Sessions

Die Spiele der Night Session finden nur in der Rod Laver- und Margaret Court-Arena statt.

Datum Day-Session Night-Session Event Montag, 14.1. ab 1 Uhr ab 9 Uhr 1. Runde Herren und Damen Dienstag, 15.1. ab 1 Uhr ab 9 Uhr 1. Runde Herren und Damen Mittwoch, 16.1. ab 1 Uhr ab 9 Uhr 2. Runde Herren und Damen Donnerstag, 17.1. ab 1 Uhr ab 9 Uhr 2. Runde Herren und Damen Freitag, 18.1. ab 1 Uhr ab 9 Uhr 3. Runde Herren und Damen Samstag, 19.1. ab 1 Uhr ab 9 Uhr 3. Runde Herren und Damen Sonntag, 20.1. ab 1 Uhr ab 9 Uhr 4. Runde Herren und Damen Montag, 21.1. ab 1 Uhr ab 9 Uhr 4. Runde Herren und Damen Dienstag, 22.1. ab 1 Uhr ab 9 Uhr Viertelfinale Herren und Damen Mittwoch, 23.1. ab 1 Uhr ab 9.30 Uhr Viertelfinale Herren und Damen Donnerstag, 24.1. ab 4 Uhr ab 9.30 Uhr Halbfinale Damen und Herren Freitag 25.1. - ab 6 Uhr Finale Damen-Doppel, Halbfinale Herren Samstag, 26.1. - ab 9.30 Finale Damen und Finale Mixed Sonntag, 27.1. - ab 5 Uhr Finale Herren-Doppel, Finale Herren

Die Sieger der vergangenen 5 Jahre bei den Australian Open