Australian Open 2019: Finale zwischen Novak Djokovic und Rafael Nadal heute live im TV, Livestream und Liveticker

Sonntagfrüh findet das Finale der Herren bei den Australian Open 2019 zwischen Novak Djokovic und Rafael Nadal statt. SPOX liefert euch alle wichtigen Informationen zum Match und verrät, wie ihr dieses live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Die beiden Größen des Tennissports duellieren sich nun bereits zum 53. Mal. Auch im Finale dieses Grand-Slam-Turniers traten sie schon gegeneinander an, im Jahr 2012 gewann Djokovic nach nervenaufreibenden 5 Stunden und 53 Minuten in fünf Sätzen.

Es war das bis dato längste Gran-Slam-Finale in der Geschichte, erst um 1.37 Uhr Ortszeit beendete er das Spiel mit seinem ersten Matchball. "Dieses Match ist in unserer Rivalität der Zuckerguss auf dem Kuchen", sagte Nadal.

Australian Open 2019: Wo und wann findet das Finale statt?

Das Finale der Herren bei den Australian Open 2019 startet ca. um 9.30 Uhr deutscher Zeit. Novak Djokovic und Rafael Nadal tragen ihr Match in der Rod Laver Arena aus und sind damit zehn Stunden voraus.

Australian Open: Das Finale der Herren live im TV, Livestream

Ihr könnt das Finalspiel der Australian Open 2019 zwischen Novak Djokovic und Rafael Nadal live im Free-TV verfolgen. Der Sender Eurosport überträgt alle Matches des Grand-Slam-Turniers und somit auch den Höhepunkt am Sonntag. Neben der TV-Übertragung habt ihr auch die Möglichkeit, den kostenpflichten Livestream mit dem Eurosport Player zu nutzen.

Australian Open 2019: Die Halbfinals der Titelaspiranten

Die Nummer eins der Weltrangliste Novak Djokovic traf in seinem Halbfinale am Freitag auf Lucas Pouille. Nach lediglich 83 Minuten schickte der Serbe den Franzosen nach Hause und gewann seine Sätze mit 6:0, 6:2 und 6:2. "Es war ein perfektes Match für mich vom ersten bis zum letzten Punkt", erklärte der 31-Jährige nach seinem Sieg.

Bereits am Donnerstag schlug Rafael Nadal seinen Halbfinalgegner Stefanos Tsitsipas mit 6:2, 6:4, 6:0 in den Sätzen und zog somit ebenfalls souverän ins Endspiel ein. Sein womöglicher Nachteil: Djokovic gewann bisher jedes seiner sechs Finals in der Rod Laver Arena.

Australian Open 2019: Djokovic und Nadal über das Finale

Djokovic: "Ich würde definitiv ein Ticket für dieses Match kaufen."

"Ich würde definitiv ein Ticket für dieses Match kaufen." Nadal: "Hoffentlich wird es diesmal nicht so lang, aber ich bin sicher, wir werden ein gutes Finale haben."

Australian Open: Die letzten Gewinner