Tennis-Star Rafael Nadal: "Ich habe keine Angst vor dem Karriereende"

Rafael Nadal denkt noch nicht an Karriereende. "Ich habe keine Angst vor dem Rücktritt", sagte der spanische Tennis-Superstar beim TV-Sender #Vamos, betonte jedoch: "Dieser Moment ist noch nicht gekommen und ich hoffe, dass er nicht schon bald kommt."

Die Olympischen Spiele 2020 in Tokio seien jedoch weder ein Ziel, noch genießen sie höhere Priorität. Nadal will sein Karriereende von nichts abhängig machen: "Es wird eine Veränderung in meinem Leben geben, aber noch ist es nicht so weit. Ich werde es wissen, ich werde fühlen, wenn dieser Moment gekommen ist."

Die vielen Verletzungen im zurückliegenden Jahr hätten zwar an ihm gezehrt, Nadal blickt der neuen Saison und der bevorstehenden Vorbereitung jedoch zuversichtlich entgegen.

Der Spanier erkennt sein Verletzungspech als Teil seiner Karriere an und ist stolz, dennoch 14 Jahre auf Top-Niveau gespielt zu haben. Das Positive seiner Ära überwiege, meint Nadal.

Spanisches Tennis: "Wird einen anderen Nadal geben"

Über ein Tennis-Vakuum in Spanien nach seiner aktiven Karriere macht sich Nadal keine Sorgen. "Es wird einen anderen Nadal geben, ganz sicher. Wenn ich es geschafft habe, schaffen es Andere auch", sagte Nadal.

ATP-Tour: Die meisten Wochen als Nummer eins der Welt © getty 1/18 Novak Djokovic löst an diesem Montag Rafael Nadal als Nummer eins der ATP-Weltrangliste ab. SPOX und Tenniszeit zeigen jene Herren, die bislang am längsten an der Spitze standen (Stand: 05. November 2018). © getty 2/18 Platz 22, Thomas Muster (Österreich): Sechs Wochen Nummer eins der Welt, erstmals am 12. Februar 1996, zuletzt am 14. April 1996. © getty 3/18 Platz 18, Boris Becker (Deutschland): Zwölf Wochen Nummer eins der Welt, erstmals am 28. Januar 1991, zuletzt am 8. September 1991. © getty 4/18 Platz 15, Ilie Nastase (Rumänien): 40 Wochen Nummer eins der Welt, erstmals am 23. August 1973, zuletzt am 2. Juni 1974. © getty 5/18 Platz 14, Andy Murray (Großbritannien): 41 Wochen Nummer eins der Welt, erstmals am 7. November 2016, zuletzt am 20. August 2017. © getty 6/18 Platz 13, Gustavo Kuerten (Brasilien): 43 Wochen Nummer eins der Welt, erstmals am 4. Dezember 2000, zuletzt am 18. November 2001. © getty 7/18 Platz 12, Jim Courier (USA): 58 Wochen Nummer eins der Welt, erstmals am 10. Februar 1992, zuletzt am 12. September 1993. © getty 8/18 Platz 11, Stefan Edberg (Schweden): 72 Wochen Nummer eins der Welt, erstmals am 13. August 1990, zuletzt am 4. Oktober 1992. © getty 9/18 Platz 10, Lleyton Hewitt (Australien): 80 Wochen Nummer eins der Welt, erstmals am 19. November 2001, zuletzt am 15. Juni 2003. © getty 10/18 Platz 9, Andre Agassi (USA): 101 Wochen Nummer eins der Welt, erstmals am 10. April 1995, zuletzt am 7. September 2003. © getty 11/18 Platz 8, Björn Borg (Schweden): 109 Wochen Nummer eins der Welt, erstmals am 23. August 1977, zuletzt am 2. August 1981. © getty 12/18 Platz 7, John McEnroe (USA): 170 Wochen Nummer eins der Welt, erstmals am 11. August 1980, zuletzt am 8. September 1985. © getty 13/18 Platz 6, Rafael Nadal (Spanien): 196 Wochen Nummer eins der Welt, erstmals am 18. August 2008, zuletzt am 29. Oktober 2018. © getty 14/18 Platz 5, Novak Djokovic (Serbien): 224 Wochen Nummer eins der Welt, erstmals am 4. Juli 2011, aktuell ab 5. November 2018. © getty 15/18 Platz 4, Jimmy Connors (USA): 268 Wochen Nummer eins der Welt, erstmals am 29. Juli 1974, zuletzt am 3. Juli 1983. © getty 16/18 Platz 3, Ivan Lendl (Tschechoslowakei): 270 Wochen Nummer eins der Welt, erstmals am 28. Februar 1983, zuletzt am 12. August 1990. © getty 17/18 Platz 2, Pete Sampras (USA): 286 Wochen Nummer Eins der Welt, erstmals am 12. April 1993, zuletzt am 19. November 2000. © getty 18/18 Platz 1, Roger Federer (Schweiz): 311 Wochen Nummer eins der Welt, erstmals am 2. Februar 2004, zuletzt am 24. Juni 2018.

Der 32-Jährige hat bisher 80 Turniere während seiner Karriere gewonnen. Der Spanier holte allein 17 Grand-Slam-Titel und war 196 Wochen lang die Nummer eins der ATP-Weltrangliste.