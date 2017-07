Alle Infos zur Snooker-Saison 2017/18

Erlebe

deinen Sport

live Shanghai Darts Masters Do 12:30 Shanghai Darts Masters -

Tag 1 National Rugby League Fr 11:50 Roosters -

Rabbitohs Shanghai Darts Masters Fr 12:30 Shanghai Darts Masters -

Tag 2 National Rugby League Sa 09:30 Panthers -

Sea Eagles US Darts Masters Do 21:00 US Masters -

Tag 1 National Rugby League Fr 10:00 Warriors -

Panthers National Rugby League Fr 11:50 Raiders -

Dragons US Darts Masters Fr 21:00 US Masters -

Tag 2 National Rugby League Sa 09:30 Knights -

Broncos National Rugby League Sa 11:30 Titans -

Sharks US Darts Masters Sa 21:00 US Masters -

Tag 3

Die Snooker-Saison 2017/18 startete am 23. Juni - insgesamt 24 Turniere bilden die Saison. Hier gibt es alle Infos zu den Turnieren, den Teilnehmern, den Daten und den Terminen.

Wann findet die Snooker-Saison 2017/18 statt?

Die Turniere, welche die Snooker-Saison 2017/18 bilden, finden vom 4. Mai 2017 bis zum 7. Mai 2018 statt.

Wer darf bei der Snooker-Saison 2017/18 mitspielen?

Die 64 bestplatzierten Spieler der Weltrangliste zum Ende der Vorsaison sind startberechtigt, genau wie 32 weitere Spieler, die 2016 eine Liga-Startberechtigung für zwei Jahre erhalten haben. Zusätzlich haben insgesamt 38 Spieler über diverse Qualifikationsturniere ihr Ticket für die Saison 2017/18 gelöst, darunter auch der Deutsche Lukas Kleckers.

Wie viele deutsche Spieler sind in der Snooker-Saison 2017/18 dabei?

Lukas Kleckers ist der einzige Teilnehmer aus Deutschland. Der 21-Jährige mit dem Spitznamen "Die Katze" ist erst seit 2017 professioneller Snooker-Spieler. Bereits im Alter von 17 Jahren allerdings sorgte er für Aufsehen, als er das prestigeträchtigste Amateur-Turnier in Deutschland - die German Championship - gewann.

Welche Turniere zählen zur Snooker-Saison 2017/18?

Insgesamt 34 Wettbewerbe stehen im offiziellen Turnierkalender, darunter zwei Turniere mit Amateurbeteiligung sowie das Shoot-Out-Turnier.

Datum Austragungsort Turnier Art des Turniers 4.5.-7.5. Wien Vienna Snooker Open Pro-Am-Turnier 7.6.-11.6. Gloucester Pink Ribbon Pro-Am-Turnier 23.6.-25.6. Riga Riga Masters 2017 Weltranglistenturnier 3.7.-9.7. Wuxi World Cup 2017 Teamwettbewerb 20.7.-23.7. Hong Kong Hong Kong Masters 2017 Einladungsturnier 24.7.-30.7. Breslau World Games Non-Ranking-Turnier 16.8.-22.8. Guangzhou China Championship 2017 Weltranglistenturnier 23.8.-27.8. Fürth Paul Hunter Classic 2017 Weltranglistenturnier 4.9.-9.9. Bangkok 6-Red World Championship 2017 Einladungsturnier 12.9.-16.9. Hyderabad Indian Open 2017 Weltranglistenturnier 18.9.-24.9. Shanghai Shanghai Masters 2017 Weltranglistenturnier 2.10.-8.10. Bukarest European Masters 2017 Weltranglistenturnier 16.10.-22.10. Manchester English Open 2017 Weltranglistenturnier 17.10.-21.10. Haining Haining Open Non-Ranking Event 23.10.-26.10. Redhill UK Seniors Championship World Seniors Tour 29.10.-5.11. Daqing International Championship 2017 Weltranglistenturnier 6.11.-12.11. Coventry Champin of Champions 2017 Einladungsturnier 20.11.-26.11. Belfast Northern Ireland Open 2017 Weltranglistenturnier 28.11.-10.12. York UK Championship 2017 Weltranglistenturnier 11.12.-17.12. Glasgow Scottish Open 2017 Weltranglistenturnier 5.1.-7.1. Kildare Irish Seniors Masters World Seniors Tour 14.1.-21.1. London The Masters 2018 Einladungsturnier 26.1.-28.1. Bolzano Italian Snooker Open Pro-Am-Turnier 31.1.-4.2. Berlin German Masters 2018 Weltranglistenturnier 8.2.-11.2. Watford Snooker Shoot-Out 2018 Weltranglistenturnier 19.2.-25.2. Preston World Grand Prix 2018 Weltranglistenturnier 26.2.-4.3. Cardiff Welsh Open 2018 Weltranglistenturnier 7.3.-11.3. Gibraltar Gibraltar Open 2018 Weltranglistenturnier 19.3.-25.3. Llandudno Players Championship 2018 Weltranglistenturnier 20.3.-24.3. Scunthorpe World Seniors Championship World Seniors Tour 22.1.-29.3. Coventry Championship League 2018 Einladungsturnier 2.4.-8.4. Peking China Open 2018 Weltranglistenturnier 12.4. Sheffield The Seniors Masters World Seniors Tour 21.4.-7.5. Sheffield Snookerweltmeisterschaft 2018 Weltranglistenturnier

Welche Preisgelder gibt es während der Snooker-Saison 2017/18?

19 Weltranglistenturniere gibt es in der aktuellen Snooker-Saison, die mit unterschiedlichen Preisgeldern versehen sind. Die Angaben in der Tabelle erfolgen in Pfund:

Turnier Viertelfinale Halbfinale Finale Turniersieg Riga Masters 6.000 15.000 25.000 50.000 China Championship ? ? ? 150.000 Paul Hunter Classic 3.000 4.500 10.000 20.000 Indian Open ? ? ? ? Shanghai Masters 12.000 19.500 35.000 85.000 European Masters 8.250 13.125 26.250 56.250 English Open 10.000 20.000 30.000 70.000 International Championship 17.500 30.000 65.000 125.000 Northern Ireland Open 10.000 20.000 30.000 70.000 UK Championship 22.500 35.000 75.000 170.000 Scottish Open 10.000 20.000 30.000 70.000 German Masters 7.500 15.000 26.250 60.000 World Grand Prix 12.500 20.000 40.000 100.000 Welsh Open 10.000 20.000 30.000 70.000 Shoot-Out 4.000 8.000 16.000 32.000 Gibraltar Open 3.000 4.500 9.000 18.750 Players Championship 15.000 30.000 50.000 125.000 China Open 12.500 21.000 35.000 85.000 World Championship 37.500 75.000 160.000 425.000

Wie sieht die Top-10 der Snooker-Weltrangliste zur Saison 2017/18 aus?