Neuseeland vor Gesamtsieg

live AEGON International Women Single Mo 12:00 WTA Eastbourne: Tag 2 AEGON International Women Single Di 12:00 WTA Eastbourne: Tag 3 Boodles Challenge Di 13:30 The Boodles -

Tag 1 AEGON International Women Single Mi 12:00 WTA Eastbourne: Tag 4 Boodles Challenge Mi 13:30 The Boodles -

Tag 2 National Rugby League Do 11:50 Eels -

Bulldogs AEGON International Women Single Do 12:00 WTA Eastbourne: Viertelfinals Boodles Challenge Do 13:30 The Boodles -

Viertelfinals National Rugby League Fr 11:50 Broncos -

Storm AEGON International Women Single Fr 12:00 WTA Eastbourne: Halbfinals Boodles Challenge Fr 13:30 The Boodles -

Halbfinals AEGON International Women Single Sa 13:15 WTA Eastbourne: Finale FIBA U19 World Cup Sa 15:15 Argentinien -

Frankreich FIBA U19 World Cup Sa 17:30 Iran -

USA FIBA U19 World Cup Sa 17:45 Deutschland -

Litauen National Rugby League So 08:00 Rabbitohs -

Panthers FIBA U19 World Cup So 15:30 Frankreich -

Neuseeland FIBA U19 World Cup So 16:00 Spanien -

Kanada FIBA U19 World Cup So 17:45 Puerto Rico -

Deutschland FIBA U19 World Cup Di 13:45 Spanien -

Mali FIBA U19 World Cup Di 16:00 Italien -

USA Shanghai Darts Masters Do 13:00 Shanghai Darts Masters -

Tag 1 National Rugby League Fr 11:50 Roosters -

Rabbitohs Shanghai Darts Masters Fr 13:00 Shanghai Darts Masters -

Tag 2 National Rugby League Sa 09:30 Panthers -

Sea Eagles National Rugby League Sa 11:30 Storm -

Eels

Herausforderer Neuseeland steht dicht vor dem Sieg beim 35. America's Cup. Die Kiwis um den jungen Skipper Peter Burling (26) gewannen am Sonntag beide Rennen gegen Titelverteidiger Oracle USA mit Skipper Jimmy Spithill und bauten ihren Vorsprung in der first-to-seven-Serie auf 6:1 aus.

Am Montag reicht den Neuseeländern ein Sieg aus zwei Rennen, um die begehrte "Auld Mug"-Trophäe zu gewinnen.

Am Samstag hatten die USA im Kampf um den dritten Triumph in Folge noch den ersten Sieg in dieser Finalserie eingefahren. Neuseeland ließ sich davon am Sonntag jedoch nicht beeindrucken und gewann vor allem dank zweier guter Manöver noch vor der Startlinie. In der Folge mussten Burling und seine Crew ihren Vorsprung nur noch ins Ziel bringen.

"Wir hatten eine ziemlich gute Ahnung davon, was sie am Start machen werden. Darauf konnten wir mit einer guten Strategie antworten", sagte Burling nach dem zweiten Rennen: "Es macht mir das Leben einfacher, wenn wir mit 14 Sekunden Vorsprung starten."

Burling, 49er-Olympiasieger von Rio, könnte mit seinen 26 Jahren der jüngste siegreiche Skipper beim America's Cup werden. Spätestens am Mittwoch wird die Entscheidung mit den Rennen Nummer 13 und 14 fallen. Vor vier Jahren hatten die USA in einer der größten Aufholjagden der Sportgeschichte einen 1:8-Rückstand gegen Neuseeland noch in einen 9:8-Erfolg umgewandelt.