WC: Brendel beim Start disqualifiziert

Samstag, 20.05.2017

Zuvor war er in 3:48,128 Minuten als Zweiter hinter dem Tschechen Martin Fuksa (3:46,048) ins Ziel gekommen.

Für Brendel war es der erste Weltcup-Start seit seinem Doppel-Gold in Rio, wo er bei der Abschlussfeier die deutsche Fahne getragen hatte. Brendel und sein Potsdamer Teamkollege Jan Vandrey, die am Sonntag im Canadier-Zweier über 500m an den Start gehen, sind die einzigen deutschen Vertreter in Portugal.

Die gesamte deutsche Kanu-Flotte wird erstmals am kommenden Wochenende in Szeged/Ungarn präsent sein, wenn es um die nationalen Startplätze für die EM (14. bis 16. Juli in Plowdiw/Bulgarien) und WM (23. bis 27. August in Racice/Tschechien) geht.

Alle Mehrsport-News im Überblick