Achter holt fünftes EM-Gold in Folge

Sonntag, 28.05.2017

In Rio hatte das deutsche Paradeboot den Kampf um Gold noch knapp gegen Großbritannien verloren, der Olympiasieger wurde in Tschechien nur Fünfter.

Der Achter krönte damit den guten EM-Auftritt der jungen deutschen Flotte. Auch der neu formierte Doppelvierer der Frauen holte überraschend Gold, Vierer-Olympiasiegerin Annekatrin Thiele gewann nach ihrem Umstieg in den Einer auf Anhieb Bronze. Der DRV darf somit auf eine erfolgreiche WM in Sarasota/Florida (24. September bis 1. August) hoffen.

Bei der Heim-EM in Brandenburg an der Havel hatte der DRV vor einem Jahr in den 14 olympischen Klassen zwei Gold-, fünf Silber- und eine Bronzemedaille gewonnen.

