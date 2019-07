Schwimm-WM 2019: Medaillenspiegel der Wettkämpfe in Südkorea

Vom 12. Juli bis 28. Juli läuft läuft die Schwimm-WM in Südkorea. Welches Land holt sich die meisten Gold-, Silber- und Bronzemedaillen und wie schneiden die Deutschen ab? SPOX präsentiert den Medaillenspiegel.

China führt den Medaillenspiegel mit 29 Medaillen deutlich an.

Platz Land Gold Silber Bronze Gesamt 1 China 16 10 3 29 2 Russland 9 8 2 19 3 Australien 5 3 4 12 4 USA 3 6 7 16 5 Italien 3 4 4 11 6 Großbritannien 3 2 5 10 7 Ungarn 3 - - 3 8 Kanada 2 2 3 7 9 Deutschland 2 2 3 7 10 Brasilien 2 2 1 5 11 Frankreich 1 3 2 6 12 Ukraine 1 - 5 6 13 Japan - 2 4 6 14 Mexiko - 2 4 6 15 Spanien - 2 1 3 16 Schweden - 1 1 2 17 Malaysia - 1 - 1 18 Norwegen - 1 - 1 19 Südafrika - - 1 1 20 Südkorea - - 1 1

Schwimm-WM: Die Medaillen der deutschen Athleten

Die erste deutsche Goldmedaille bei dieser Weltmeisterschaft holte Freiwasserschwimmer Florian Wellbrock über 10 Kilometer. In Yeosu gewann der 21-Jährige mit einem Vorsprung von zwei Zehntelsekunden auf den Franzosen Mac-Antoine Oliver und feierte damit überraschend den bisher größten Erfolg seiner noch jungen Karriere.

Für eine weitere Überraschung sorgten auch die deutschen Freiwasserschwimmer, die in der Staffel Gold holten. Lea Boy, Sarah Köhler, Sören Meißner und Rob Muffels siegten nach 4 x 1,25 Kilometern mit einer Zeit von 53:58,7 Minuten.

Gold:

Florian Wellbrock (Freiwasser, 10 Kilometer)

Lea Boy, Sarah Köhler, Sören Meißner, Rob Muffels (Freiwasser, 4 x 1,25 Kilometer-Staffel)

Silber:

Finnia Wunram (Freiwasser, 25 Kilometer)

Sarah Köhler (1.500 m Freistil)

Bronze:

Rob Muffels (Freiwasser, 10 Kilometer)

Tina Punzel und Lou Massenberg (Gemischtes Synchronspringen)

Schwimm-WM 2019 live im TV und Livestream

Die Schwimm-Weltmeisterschaft in Südkorea wird in diesem Jahr nicht im TV übertragen. Allerdings bietet das ZDF in seiner Mediathek Livestreams zu ausgewählten Events an.