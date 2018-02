Wasserspringen: Patrick Hausding gewinnt in Rostock vom 3m-Brett

Delray Beach Open Men Single Live ATP Delray Beach: Viertelfinale NBA Timberwolves @ Rockets Six Nations Irland -

Wales Dubai Tennis Championships Women Single WTA Dubai: Finale Budapest Grand Prix Women Single WTA Budapest: Halbfinale Six Nations Schottland -

England NCAA Division I Michigan @ Maryland Delray Beach Open Men Single ATP Delray Beach: Halbfinale NCAA Division I Wichita State @ SMU King Of Kings King of Kings 54 Pro14 Scarlets -

Ulster NBA Magic @ 76ers World Championship Boxing Srisaket Sor Rungvisai vs Juan Francisco Estrada NHL Oilers @ Kings Premiership London Irish -

Worcester Premiership Saracens -

Leicester Budapest Grand Prix Women Single WTA Budapest: Finale Delray Beach Open Men Single ATP Delray Beach: Finale NBA Spurs @ Cavaliers NHL Bruins @ Sabres NBA Warriors @ Knicks NBA Wizards @ Bucks Abierto Mexicano TELCEL Women Single WTA Acapulco: Tag 3 NHL Sabres @ Lightning NBA Rockets @ Clippers Premier League Darts Premier League: Exeter Abierto Mexicano TELCEL Women Single WTA Acapulco: Viertelfinale UK Open UK Open: Tag 1 -

Session 1 Brasil Open Men Single ATP Sao Paulo: Viertelfinale UK Open UK Open: Tag 1 -

Session 2 Pro14 Edinburgh -

Munster Premiership Harlequins -

Bath Abierto Mexicano TELCEL Women Single WTA Acapulco: Halbfinals NBA Raptors @ Wizards UK Open UK Open: Tag 2 -

Session 1 Brasil Open Men Single ATP Sao Paulo: Halbfinale NHL Blues @ Stars Abierto Mexicano TELCEL Women Single WTA Acapulco: Finale NCAA Division I North Carolina @ Duke NBA Celtics @ Rockets World Championship Boxing Deontay Wilder vs Luis Ortiz World Championship Boxing Sergey Kovalev vs Igor Mikhalkin Liga ACB Gran Canaria -

Valencia UK Open UK Open: Viertelfinale Premiership Wasps -

London Irish Brasil Open Men Single ATP Sao Paulo: Finale Liga ACB Estudiantes -

Malaga UK Open UK Open: Viertelfinale NHL Predators @ Avalanche NBA Suns @ Hawks NHL Golden Knights @ Devils NBA Pistons @ Cavaliers Tie Break Tens Tie Break Tens -

New York (Frauen) Basketball Champions League PAOK -

Pinar Karsiyaka NBA Rockets @ Thunder BNP Paribas Open Women Single WTA Indian Wells: Tag 1 NBA Rockets @ Bucks Premier League Darts Premier League: Leeds BNP Paribas Open Women Single WTA Indian Wells: Tag 2

Rekordeuropameister Patrick Hausding hat beim Grand Prix der Wasserspringer in Rostock gute Form bewiesen. Der Berliner, der die deutschen Meisterschaften am vergangenen Wochenende wegen Knieproblemen ausgelassen hatte, setzte sich vom 3-m-Brett mit 493,35 Punkten vor dem Mexikaner Jahir Ocampo (479,65) und Nikita Sleicher aus Russland (443,80) durch.



Saisonhöhepunkt für den zwölfmaligen Kontinentalchampion sind die Europameisterschaften im schottischen Glasgow (12. bis 20. August).

Am Samstag tritt Hausding (28) mit Lars Rüdiger im Synchronspringen vom 3-m-Brett an. Rüdiger ersetzt Hausdings etatmäßigen Partner Stephan Feck, der wegen Rückenbeschwerden pausiert. Der 63. Internationale Springertag in Rostock endet am Sonntag.