Sarah Köhler bricht Uralt-Schwimmrekord

Players Championship Live Players Championship: Tag 1 -

Session 2 NHL Live Islanders @ Flyers NHL Senators @ Blue Jackets NBA Bulls @ Warriors Players Championship Players Championship: Tag 2 -

Session 1 Davis Cup Men National_team Frankreich -

Belgien: Tag 2 Rugby Union Internationals Schottland -

Australien Rugby Union Internationals England -

Samoa Rugby Union Internationals Wales -

Neuseeland Rugby Union Internationals Irland -

Argentinien Players Championship Players Championship: Tag 2 -

Session 2 NBA Pelicans @ Warriors World Championship Boxing Sergey Kovalev vs Vyacheslav Shabranskyy Davis Cup Men National_team Frankreich -

Belgien: Tag 3 Players Championship Players Championship: Viertelfinale Premiership Saracens -

Exeter NHL Canucks @ Rangers Players Championship Players Championship: Halbfinale & Finale NBA Suns @ Timberwolves NHL Oilers @ Bruins NBA Cavaliers @ 76ers NHL Flyers @ Penguins BSL Fenerbahce -

Büyükcekmece NBA Wizards @ Timberwolves NBA Grizzlies @ Spurs NBA 76ers @ Celtics NHL Maple Leafs @ Oilers Premiership Northampton -

Newcastle NBA Timberwolves @ Thunder Rugby Union Internationals Wales -

Südafrika Pro14 Munster -

Ospreys NBA Clippers @ Mavericks ACB Saski-Baskonia -

Obradoiro Premiership Harlequins -

Saracens BSL Besiktas -

Anadolu Efes ACB Real Madrid -

Gran Canaria NBA Magic @ Knicks NHL LA Kings @ Blackhawks NHL Sharks @ Capitals NBA Warriors @ Pelicans Champions Hockey League Trinec -

Brynas IF Basketball Champions League Hapoel Holon -

EWE Baskets Champions Hockey League Bern -

Växjö Basketball Champions League Orlandina -

Ludwigsburg NBA Wizards @ Trail Blazers Basketball Champions League medi Bayreuth -

AEK Athen Basketball Champions League Sidigas Avellino -

Baskets Bonn NBA Warriors @ Hornets European Challenge Cup Toulouse -

Lyon NHL Islanders @ Penguins NHL Flyers @ Canucks NBA Rockets @ Jazz European Rugby Champions Cup Glasgow -

Montpellier

Die mehrmalige deutsche Meisterin Sarah Köhler hat bei der Premiere des Kurzbahn-Meetings in Wiesbaden einen weiteren Uralt-Rekord im deutschen Schwimmsport gebrochen. Mit 15:39,74 Minuten über 1500 m Freistil verbesserte die 23 Jahre alte Frankfurterin die 35 Jahre alte Bestmarke von Petra Schneider um 3,57 Sekunden.

Köhler war erst vor eineinhalb Wochen aus dem Höhentrainingslager in Spanien zurückgekehrt. Dort hatte sie die Grundlagen für ihre Steigerung gelegt. Im August hatte sie in Berlin über 400 und 800 m neue Maßstäbe auf der 25-m-Bahn gesetzt.

Auf der Langbahn war sie im August bei ihrem Goldgewinn bei der Universiade in Taipeh/Taiwan in 4:03,96 Minuten um 1,88 Sekunden schneller als die Magdeburgerin Anke Möhring am 17. August 1989 (4:05,84). Über 1500 m hatte sie in 15:59,85 Minute als erste deutsche Frau die 16-Minuten-Marke geknackt.