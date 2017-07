WM: Nur Schmidtke übersteht die erste Runde

World Matchplay So Live World Matchplay: Tag 2 -

Aus einem deutschen Quartett ist einzig Aliena Schmidtke zum Auftakt der Beckenwettbewerbe bei der Schwimm-WM in Budapest in die zweite Runde eingezogen. Die Favoritinnen Katinka Hosszu, Katie Ledecky und Sara Sjöström dominieren dagegen ihre Vorläufe.

Die in den USA lebende und für Magdeburg startende Schmidtke erreichte über 100 m Schmetterling als Vorlauf-Zwölfte (58,24 Sekunden) das Halbfinale am Sonntagabend. "Ich habe einen guten Einstand hingelegt und mein Soll erfüllt", sagte die 24-Jährige. Vorlaufschnellste war die schwedische Olympiasiegerin Sjöström, die in 55,96 Sekunden nur knapp eine halbe Sekunde über ihrem Weltrekord blieb.

Der Essener Poul Zellmann (21) schied dagegen auf der Weltrekord-Strecke des zurückgetretenen Paul Biedermann über 400 m Freistil in der ersten Runde wie erwartet aus. Der deutsche Meister schlug als 20. nach 3:50,88 Minuten an und war damit knapp dreieinhalb Sekunden langsamer als bei der WM-Qualifikation vor fünf Wochen in Berlin. "Ich bin zu langsam angegangen, das war der Fehler", gab Zellmann zu.

Hosszu und Ledecky mit Bestzeiten

Auch Sprinter Damian Wierling (28. über 50 m Schmetterling) und der frühere WM-Dritte Christian vom Lehn (25. über 100 m Brust) waren bei ihrem Vorlauf-Aus jeweils langsamer als bei der DM. "Ich wollte erstmal reinkommen", sagte Wierling, dessen Stärken auf den kurzen Freistilstrecken liegen.

Als Schnellster ins 400-m-Freistil-Finale zog überraschend der Österreicher Felix Auböck ein. Der 20-Jährige, der lange in Berlin trainiert hat, ließ sogar Titelverteidiger Sun Yang (China) hinter sich.

Umjubelter Star zum Auftakt war Ungarns Schwimmstar Hosszu, die im Vorlauf über 200 m Lagen (2:07,49) die Konkurrenz demontierte. Die dreifache Olympiasiegerin von Rio geht in ihrer Heimat in sechs Einzelrennen an den Start. Ebenfalls keine Zweifel an ihrer ersten von sechs möglichen Goldmedaillen ließ US-Superstar Ledecky als Vorlaufschnellste über 400 m Freistil.