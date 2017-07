US-Star Dressel: Dreimal Gold in 80 Minuten

World Matchplay Live World Matchplay: Halbfinals BB&T Atlanta Open Men Single Live ATP Atlanta: Halbfinale Golden Boy Boxing Sadam Ali -

Johan Perez National Rugby League Storm -

Sea Eagles Jiangxi Open Women Single WTA Nanchang: Finale Swedish Open Women Single WTA Bastad: Finale World Matchplay World Matchplay: Finale BB&T Atlanta Open Men Single ATP Atlanta: Finale Bet-At-Home Cup Kitzbühel Men Single ATP Kitzbühel: Tag 1 Bank of the West Classic Women Single WTA Stanford: Tag 1 Bet-At-Home Cup Kitzbühel Men Single ATP Kitzbühel -

Tag 2 Bank of the West Classic Women Single WTA Stanford: Tag 2 Citi Open Women Single WTA Washington: Tag 2 Bet-At-Home Cup Kitzbühel Men Single ATP Kitzbühel : Tag 3 Citi Open Women Single WTA Washington: Tag 3 Bank of the West Classic Women Single WTA Stanford: Tag 3 Bet-At-Home Cup Kitzbühel Men Single ATP Kitzbühel: Viertelfinale Citi Open Women Single WTA Washington: Tag 4 Bank of the West Classic Women Single WTA Stanford: Tag 4 National Rugby League Dragons -

Rabbitohs Bet-At-Home Cup Kitzbühel Men Single ATP Kitzbühel: Halbfinale Citi Open Women Single WTA Washington: Viertelfinale Bank of the West Classic Women Single WTA Stanford: Viertelfinale Bet-At-Home Cup Kitzbühel Men Single ATP Kitzbühel: Finale Citi Open Women Single WTA Washington: Halbfinale Bank of the West Classic Women Single WTA Stanford: Halbfinale Citi Open Women Single WTA Washington: Finale Bank of the West Classic Women Single WTA Stanford: Finale National Rugby League Broncos -

Sharks

Mit dreimal Gold in 80 Minuten hat der amerikanische Schwimm-Jungstar Caeleb Dressel WM-Geschichte geschrieben und Erinnerungen an Rekord-Olympiasieger Michael Phelps geweckt. Auch Katie Ledecky dominiert, Sarah Sjöström stellt einen Weltrekord auf.

Der 20-Jährige Dressel gewann am vorletzten Wettkampftag in der Budapester Duna Arena zuerst die 50 m Freistil (21,15), dann die 100 m Schmetterling (49,86) und zum Abschluss mit der gemischten 4x100-m-Freistilstaffel in Weltrekordzeit (3:19,60).

Mit schon jetzt sechs Goldmedaillen ist der Mann aus Florida der erfolgreichste Schwimmer der diesjährigen Titelkämpfe, zum Abschluss am Sonntag winkt ihm in der 4x100-m-Lagenstaffel Titel Nummer sieben. Im Schmetterling-Finale verpasste Dressel nur um vier Hundertstelsekunden den Weltrekord seines Landsmannes Phelps. Zuvor hatte er bereits über die 100 m Freistil sowie über 4x100 m und in der gemischten 4x100-m-Lagenstaffel gewonnen.

Selbst Rekordweltmeisterin Katie Ledecky (20) kommt an diese Bilanz nicht heran, die Amerikanerin sicherte sich über 800 m Freistil am Samstag aber souverän ihr fünftes Gold von Budapest und ihr 14. insgesamt. Nur die um acht Jahre ältere Federica Pellegrini hatte Ledecky über 200 m schlagen können.

Schwedens Schwimmstar Sarah Sjöström knackte derweil den Weltrekord von Britta Steffen über 50 m Freistil. Die Olympiasiegerin unterbot im Halbfinale in 23,67 Sekunden die acht Jahre alte Bestmarke aus der Anzug-Ära um sechs Hundertstel. Sjöström hatte am vergangenen Sonntag bereits in 51,71 Sekunden die Bestmarke über 100 m Freistil verbessert, die Steffen bis 2016 gehalten hatte.