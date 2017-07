Heintz: Mit Ketchup-Effekt zur Medaille?

World Matchplay Di 20:00 World Matchplay: Tag 4 Jiangxi Open Women Single Mi 11:00 WTA Nanchang: Tag 3 World Matchplay Mi 20:00 World Matchplay: Tag 5 Jiangxi Open Women Single Do 11:00 WTA Nanchang: Tag 4 Swedish Open Women Single Do 11:00 WTA Bastad: Tag 4 National Rugby League Do 11:50 Panthers -

Bulldogs World Matchplay Do 20:00 World Matchplay: Viertelfinals Jiangxi Open Women Single Fr 10:00 WTA Nanchang: Viertelfinale Swedish Open Women Single Fr 10:00 WTA Bastad: Viertelfinale National Rugby League Fr 11:50 Eels -

Broncos World Matchplay Fr 20:00 World Matchplay: Viertelfinals National Rugby League Sa 07:00 Knights -

Dragons Jiangxi Open Women Single Sa 11:00 WTA Nanchang: Halbfinale Swedish Open Women Single Sa 16:00 WTA Bastad: Halbfinale World Matchplay Sa 20:00 World Matchplay: Halbfinals National Rugby League So 06:00 Storm -

Sea Eagles Jiangxi Open Women Single So 10:00 WTA Nanchang: Finale Swedish Open Women Single So 14:00 WTA Bastad: Finale Bet-At-Home Cup Kitzbühel Men Single Mo 13:30 ATP Kitzbühel: Tag 1 Bet-At-Home Cup Kitzbühel Men Single Di 12:30 ATP Kitzbühel -

Tag 2 Bank of the West Classic Women Single Di 19:00 WTA Stanford: Tag 2 Bet-At-Home Cup Kitzbühel Men Single Mi 13:30 ATP Kitzbühel : Tag 3 Bank of the West Classic Women Single Mi 20:00 WTA Stanford: Tag 3 Bet-At-Home Cup Kitzbühel Men Single Do 12:30 ATP Kitzbühel: Viertelfinale Bank of the West Classic Women Single Do 20:00 WTA Stanford: Tag 4 National Rugby League Fr 10:00 Dragons -

Rabbitohs Bet-At-Home Cup Kitzbühel Men Single Fr 13:00 Generali Open -

Halbfinals Citi Open Women Single Fr 20:00 Washington Citi Open: Viertelfinale Bank of the West Classic Women Single Fr 21:00 WTA Stanford: Viertelfinale Bet-At-Home Cup Kitzbühel Men Single Sa 14:00 Generali Open -

Finale Citi Open Women Single Sa 22:30 Washington Citi Open: Halbfinale Bank of the West Classic Women Single Sa 23:00 WTA Stanford: Halbfinale Citi Open Women Single So 23:00 Washington Citi Open: Finale Bank of the West Classic Women Single So 23:00 WTA Stanford: Finale

Philip Heintz macht sich gern einen Scherz daraus, dass er (fast) wie eine bekannte Ketchupsorte heißt. Der Schwimmstar grinst zum Beispiel als Ketchupflasche verkleidet von seinem Profilbild bei Whatsapp, und irgendwie ist das auch symbolisch gemeint. Bei Heintz läuft es, nachdem er lange auf seinen Durchbruch warten musste. Der berühmte Ketchup-Flaschen-Effekt.

"Dass ich jetzt so durchstarte, kommt für mich nicht so überraschend. Ich habe ja lange drauf gewartet", sagt der Heidelberger im Gespräch mit dem Sport-Informations-Dienst (SID). Bei der WM in Budapest startet der Lagenschwimmer am Mittwoch über 200 m als deutscher Rekordhalter, als Weltjahresbester, als Goldkandidat. "Er ist unser heißestes Eisen im Feuer", meint Bundestrainer Henning Lambertz.

Ob er will oder nicht: Heintz ist nach den zuletzt schwachen Leistungen von Weltmeister Marco Koch und dem Rücktritt von Weltrekordler Paul Biedermann die neue Nummer eins im deutschen Mini-Team. Um mit der Erwartungshaltung klarzukommen, arbeitet der 26-Jährige mit einem Psychologen. "Es ist etwas Neues, wenn man als Medaillenkandidat gilt", sagt Heintz. Die Arbeit trage Früchte: "Wenn ich rausgehe, bin ich 100-prozentig der Meinung, dass ich es schaffe."

Als Außenseiter zum Erfolg?

Um nicht zu sehr abzuheben, redet sich der Kurzbahn-Vizeweltmeister zugleich ein, "dass ich nicht fit bin und dass es kein Selbstläufer wird". Auf seine Konkurrenten wirkt er deswegen wenig angsteinflößend. "Ich sehe vor den Rennen eher wie ein Schluck Wasser in der Kurve aus", sagt Heintz: "Sollen sie mich ruhig unterschätzen."

Mit dieser seltsamen Mischung aus Selbstzweifeln und Selbstvertrauen hat der gebürtige Mannheimer im letzten Jahr eine wahre Leistungsexplosion erlebt. Seinen deutschen Rekord beim sechsten Platz im Olympia-Finale hat Heintz bei der DM vor fünf Wochen um rund 1,5 Sekunden nach unten gedrückt - im Schwimmsport ist das eine Welt.

Anfangs hatte er starke Bedenken, ob er diese Form halten kann. Die Trainingsergebnisse geben aber Anlass zur Hoffnung. Schwimmt Heintz auch nur annähernd an die Zeit heran, ist sogar der WM-Sieg möglich. Aber Heintz warnt: "Es wird ein ganz enges Rennen."

Es gibt mehrere Gründe, warum Heintz' Formkurve gegen den allgemeinen Trend im deutschen Schwimmen so steil nach oben geht. Zum einen fand der BWL-Fernstudent einen Arbeitgeber im Finanzwesen, der ihm alle Freiheiten für das intensive Training lässt und ihn nach der Karriere übernehmen will. Das macht den Kopf frei, genau wie sein Auftritt in Rio - auch wenn er nach der verpassten Medaille im ersten Moment bittere Tränen geweint hatte. "Ich weiß jetzt, dass ich meine Bestzeit erreichen kann, auch wenn ich unter Druck bin und ein Michael Phelps neben mir schwimmt."

Der Rekord-Olympiasieger ist in Budapest nicht mehr dabei, auch nicht der für fast ein Jahr gesperrte Skandalschwimmer Ryan Lochte. Heintz weiß, dass über 200 m Lagen alle auf ihn schauen. Aber er hat sich darauf vorbereitet.