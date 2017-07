Ledecky dominiert die US-Meisterschaften

Erlebe

deinen Sport

live AEGON International Women Single Sa Live WTA Eastbourne: Finale Boodles Challenge Sa Live The Boodles: Tag 5 National Rugby League So 08:00 Rabbitohs -

Panthers Shanghai Darts Masters Do 12:30 Shanghai Darts Masters -

Tag 1 National Rugby League Fr 11:50 Roosters -

Rabbitohs Shanghai Darts Masters Fr 12:30 Shanghai Darts Masters -

Tag 2 National Rugby League Sa 09:30 Panthers -

Sea Eagles US Darts Masters Do 21:00 US Masters -

Tag 1 National Rugby League Fr 10:00 Warriors -

Panthers National Rugby League Fr 11:50 Raiders -

Dragons US Darts Masters Fr 21:00 US Masters -

Tag 2

Die fünfmalige Olympiasiegerin Katie Ledecky schwimmt bei den US-Meisterschaften in Indianapolis weiterhin in ihrer ganz eigenen Liga. Die 20-Jährige gewann die 400 m Freistil in 3:58,44 Minuten und distanzierte die zweitplatzierte Leah Smith um 5,33 Sekunden. Es war Ledeckys dritter Titel in Indianapolis nach den 200 und 800 m Freistil.

Am Samstag startet sie noch über 1500 m.

Freistil-Königin Ledecky, die in Indianapolis aus dem vollen Training heraus schwimmt, könnte bei den Weltmeisterschaften in Budapest (14. bis 30. Juli) im Idealfall sechsmal Gold gewinnen.

Schon jetzt hat die Ausnahmeschwimmerin neun WM-Titel auf ihrem Konto.