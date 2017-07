Maurer-Aus besiegelt Freiwasser-Debakel

Bucharest Open Women Single Fr Live WTA Bukarest: Viertelfinals Ladies Championship Gstaad Women Single Fr Live WTA Gstaad: Viertelfinals Vegeta Croatia Open Umag Men Single Fr Live ATP Umag: Viertelfinals Hall of Fame Tennis Championships Men Single Fr Live ATP Newport: Viertelfinals Ladies Championship Gstaad Women Single Sa 11:00 WTA Gstaad: Halbfinals Bucharest Open Women Single Sa 14:00 WTA Bukarest: Halbfinals Vegeta Croatia Open Umag Men Single Sa 17:30 ATP Umag: Halbfinals Hall of Fame Tennis Championships Men Single Sa 20:00 ATP Newport: Halbfinals World Matchplay Sa 20:00 World Matchplay: Tag 1 National Rugby League So 06:00 Dragons -

Sea Eagles National Rugby League So 08:00 Tigers -

Eels Ladies Championship Gstaad Women Single So 11:30 WTA Gstaad: Finale World Matchplay So 14:00 World Matchplay: Tag 2 -

Nachmittags-Session Bucharest Open Women Single So 16:00 WTA Bukarest: Finale Vegeta Croatia Open Umag Men Single So 20:00 ATP Umag: Finale World Matchplay So 20:30 World Matchplay: Tag 2 -

Abend-Session Hall of Fame Tennis Championships Men Single So 21:00 ATP Newport: Finale World Matchplay Mo 20:00 World Matchplay: Tag 3 Jiangxi Open Women Single Di 11:00 Jiangxi Open: Tag 2 World Matchplay Di 20:00 World Matchplay: Tag 4 Jiangxi Open Women Single Mi 11:00 Jiangxi Open: Tag 3 Jiangxi Open Women Single Do 11:00 Jiangxi Open: Tag 4 Swedish Open Women Single Do 11:00 WTA Bastad: Tag 4 National Rugby League Do 11:50 Panthers -

Bulldogs Jiangxi Open Women Single Fr 10:00 Jiangxi Open -

Viertelfinals Swedish Open Women Single Fr 10:00 WTA Bastad: Viertelfinals National Rugby League Fr 11:50 Eels -

Broncos World Matchplay Fr 20:00 World Matchplay: Viertelfinals National Rugby League Sa 07:00 Knights -

Dragons Jiangxi Open Women Single Sa 11:00 Jiangxi Open: Halbfinals Swedish Open Women Single Sa 16:00 WTA Bastad: Halbfinals World Matchplay Sa 20:00 World Matchplay: Halbfinals National Rugby League So 06:00 Storm -

Sea Eagles Jiangxi Open Women Single So 10:00 Jiangxi Open: Finale Swedish Open Women Single So 14:00 WTA Bastad: Finale Bet-At-Home Cup Kitzbühel Men Single Mo 12:30 ATP Kitzbühel: Tag 1 Bet-At-Home Cup Kitzbühel Men Single Di 12:30 ATP Kitzbühel -

Tag 2 Bank of the West Classic Women Single Di 19:00 Stanford Bank of West Classic: Tag 2 Bet-At-Home Cup Kitzbühel Men Single Mi 12:30 ATP Kitzbühel : Tag 3 Bank of the West Classic Women Single Mi 20:00 Stanford Bank of West Classic: Tag 3 Bank of the West Classic Women Single Do 20:00 Stanford Bank of the West Classic -

Tag 4

Kurz nachdem sein Wecker geklingelt hatte, wusste Stefan Lurz schon, dass das Freiwasser-Debakel im Plattensee perfekt war. Die letzte WM-Medaillenhoffnung Angela Maurer hatte sich in der Nacht mehrfach übergeben, berichtete ihr Ehemann dem Bundestrainer am Telefon.

"Ich bin rüber in ihr Zimmer, sie war in Tränen ausgebrochen", sagte Lurz. Ohne die 41 Jahre alte Ex-Weltmeisterin gingen die deutschen Schwimmer auch auf den abschließenden 25 Kilometern leer aus.

Aus deutscher Sicht war es kein guter achter Wettkampftag der Schwimm-WM, denn in Budapest verpasste Turmspringer Timo Barthel als Halbfinal-14. den Endkampf. Das schlechteste Abschneiden der Freiwasserschwimmer in der WM-Geschichte war jedoch deutlich enttäuschender. "Jetzt kommt auch noch Pech dazu", sagte Bundestrainer Lurz, "vorher war Unvermögen dabei."

Erstmals, seit mehr als eine Freiwasser-Distanz bei Weltmeisterschaften geschwommen wird, blieben die erfolgsverwöhnten deutschen Langstreckler ohne Edelmetall. Die einstigen Vorschwimmer, die mit Rekordweltmeister Thomas Lurz lange die Szene beherrschten, sind aus der Weltspitze herausgefallen.

Lurz hofft auf Hallo-Wach-Effekt

"Das einzig Positive ist der Hallo-Wach-Effekt", sagte Lurz, "wir können nicht so weiterwurschteln." Der Chefcoach räumte auch eigene Fehler ein: "Wir haben uns in den letzten Jahren hinter unseren Topleuten versteckt und den Nachwuchs vernachlässigt."

Vor allem sein Bruder Thomas schwamm Jahr für Jahr aufs Podest, wurde zwölfmal Weltmeister, sammelte 33 internationale Medaillen. Nach dessen Rücktritt vor zwei Jahren kam der befürchtete Einbruch nicht sofort bei der WM in Kasan, sondern erst jetzt mit Verspätung.

Die vier Medaillen 2015 in Russland hatten auch den Bundestrainer geblendet. "Da hatten wir Glück", gab Stefan Lurz zu, "da hätten wir nicht die rosarote Brille aufsetzen dürfen. Durch die Euphorie haben wir ein, eineinhalb Jahre verloren. Das fällt uns jetzt auf die Füße." Nachdem sich nach den Olympischen Spielen in Rio de Janeiro auch noch die zweimalige Teamweltmeisterin Isabelle Härle verabschiedet hatte, blieb die nächste Generation um die Hoffnungsträger Finnia Wunram (21) und Rob Muffels (22) in Ungarn vieles schuldig.

Lurz: Brauchen mehr Erfahrung

"Die Geschwindigkeit ist da, aber wir brauchen Rennen, wir brauchen Erfahrung", meinte Lurz, der sich bereits vor dem WM-Abschluss mit den Heimtrainern zur Krisensitzung getroffen hatte. Erste Bilanz der Gespräche: Alle Kandidaten für Olympia 2020 sollen ab sofort vermehrt Weltcups und Europacups schwimmen und mehr draußen trainieren. Zu Wunram und Muffels soll möglichst schnell der 19-jährige Florian Wellbrock stoßen, der bei dieser WM noch über 800 und 1500 m Freistil im Becken an den Start geht.

Am letzten Tag der Wettbewerbe vor Balatonfüred schwammen die Deutschen ohne Maurer wie erwartet hinterher: Sarah Bosslet wurde 14., Andreas Waschburger Zehnter und Sören Meißner Elfter. Gold ging an die brasilianische Titelverteidigerin Ana Marcela Cunha und den Franzosen Axel Reymond.

Maurer hatte sechs Tage vor ihrem 42. Geburtstag nach ihrer 13. WM-Medaille bei ihrer 15. Weltmeisterschaft greifen wollen. Doch ihr Körper spielte nicht mit. "Es hätte keinen Sinn gemacht, an den Start zu gehen", sagte Lurz.