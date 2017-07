Steffen: "Absolute Ausnahmeleistung"

World Matchplay Mo Live World Matchplay: Tag 3 Jiangxi Open Women Single Di 11:00 WTA Nanchang: Tag 2 World Matchplay Di 20:00 World Matchplay: Tag 4 Jiangxi Open Women Single Mi 11:00 WTA Nanchang: Tag 3 World Matchplay Mi 20:00 World Matchplay: Tag 5 Jiangxi Open Women Single Do 11:00 WTA Nanchang: Tag 4 Swedish Open Women Single Do 11:00 WTA Bastad: Tag 4 National Rugby League Do 11:50 Panthers -

Britta Steffen hat Olympiasiegerin Sarah Sjöström nach dem Fabelweltrekord über 100 m Freistil in den höchsten Tönen gelobt. "Sie ist ein tolles Rennen geschwommen", sagte sie dem SID: "Über viele Jahre und gerade im Laufe dieser Saison hat sich ein Leistungssprung angekündigt. 51,7 ist eine absolute Ausnahmeleistung - ich freue mich für sie."

Die Schwedin hatte als Startschwimmerin der 4x100-m-Freistilstaffel den Weltrekord der Australierin Cate Campbell um 35 Hundertstelsekunden unterboten und als erste Frau die 52er-Marke durchbrochen. Campbell hatte vor einem Jahr Steffens Bestmarke vom WM-Triumph 2009 (52,07) im Hightech-Anzug geknackt.

Noch hält Steffen, die 2013 ihre Karriere beendete, den Weltrekord über 50 m Freistil. Doch ihre 23,73 Sekunden von 2009 sind ebenfalls in Gefahr: Sjöström schwamm im April schon bis auf zehn Hundertstel heran und greift am kommenden Wochenende auch diese Bestmarke an. Steffen rechnet damit, dass sie sie verliert: "Es wäre überraschend, falls nicht."