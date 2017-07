Schmidtke schwimmt deutschen Rekord

Jiangxi Open Women Single Live WTA Nanchang: Viertelfinale Swedish Open Women Single Live WTA Bastad: Viertelfinale BB&T Atlanta Open Men Single ATP Atlanta: Viertelfinale World Matchplay World Matchplay: Viertelfinals -

Session 2 National Rugby League Knights -

Dragons Jiangxi Open Women Single WTA Nanchang: Halbfinale World Matchplay World Matchplay: Halbfinals BB&T Atlanta Open Men Single ATP Atlanta: Halbfinale Golden Boy Boxing Sadam Ali -

Johan Perez National Rugby League Storm -

Sea Eagles Jiangxi Open Women Single WTA Nanchang: Finale Swedish Open Women Single WTA Bastad: Finale World Matchplay World Matchplay: Finale BB&T Atlanta Open Men Single ATP Atlanta: Finale Bet-At-Home Cup Kitzbühel Men Single ATP Kitzbühel: Tag 1 Bank of the West Classic Women Single WTA Stanford: Tag 1 Bet-At-Home Cup Kitzbühel Men Single ATP Kitzbühel -

Tag 2 Bank of the West Classic Women Single WTA Stanford: Tag 2 Citi Open Women Single WTA Washington: Tag 2 Bet-At-Home Cup Kitzbühel Men Single ATP Kitzbühel : Tag 3 Citi Open Women Single WTA Washington: Tag 3 Bank of the West Classic Women Single WTA Stanford: Tag 3 Bet-At-Home Cup Kitzbühel Men Single ATP Kitzbühel: Viertelfinale Citi Open Women Single WTA Washington: Tag 4 Bank of the West Classic Women Single WTA Stanford: Tag 4 National Rugby League Dragons -

Rabbitohs Bet-At-Home Cup Kitzbühel Men Single ATP Kitzbühel: Halbfinale Citi Open Women Single WTA Washington: Viertelfinale Bank of the West Classic Women Single WTA Stanford: Viertelfinale Bet-At-Home Cup Kitzbühel Men Single ATP Kitzbühel: Finale Citi Open Women Single WTA Washington: Halbfinale Bank of the West Classic Women Single WTA Stanford: Halbfinale Citi Open Women Single WTA Washington: Finale Bank of the West Classic Women Single WTA Stanford: Finale

Schmetterling-Schwimmerin Aliena Schmidtke hat bei der WM in Budapest für den ersten deutschen Rekord gesorgt. Die 24-Jährige schlug im Vorlauf über 50 m nach 25,73 Sekunden an und blieb damit 27 Hundertstelsekunden unter ihrer alten Bestmarke. Zudem zog sie als Vierte locker ins Halbfinale am Freitagabend ein.

Dieses Minimalziel erreichte auch Lisa Graf über 200 m Rücken. Die deutsche Rekordhalterin unterstrich auf Platz 13 in 2:10,10 Minuten ihre Finalambitionen. "Damit liebäugle ich", sagte die Berlinerin.

Eine Runde weiter kam auch Sprinter Damian Wierling als Vorlauf-Elfter über 50 m Freistil (22,00). Für die 4x200-m-Freistilstaffel kam dagegen ohne den zurückgetretenen Weltrekordler Paul Biedermann auf Platz neun der Vorlauf-Aus. Auch Marius Kusch (22. über 100 m Schmetterling) und die 16-Jährige Celine Rieder (11. über 800 m Freistil) scheiterten an der ersten Hürde.

Zufrieden war dagegen Schmidtke, die schon über die 100 m Schmetterling auf Platz zehn in persönlicher Bestzeit überzeugt hatte. "Das Soll habe ich erfüllt, würde ich sagen. Ich habe einfach nur das abgerufen, was ich trainiert habe", sagte Schmidtke, die in den USA lebt und trainiert und für Magdeburg startet.